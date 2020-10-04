【一臉都係】年老母象飽受便秘困擾　獸醫助拉出糞便慘遭噴滿全身仍面露笑容

▲ 一隻年邁母象「拉娜」近期飽受便秘問題困擾，讓牠身體非常不適。獸醫為此向「拉娜」進行灌腸，甚至因此被「拉娜」的如瀑布般的排泄物噴滿一臉。

長期收容受虐及年老大象的泰國清邁大象自然公園(Elephant Nature Park)，園內一隻年邁母象「拉娜」近期飽受便秘問題困擾，讓牠身體非常不適。獸醫為此向「拉娜」進行灌腸，甚至因此被「拉娜」的如瀑布般的排泄物噴滿一臉，畫面令人咋舌。

據園方介紹，便秘問題已經困擾了「拉娜」好一段時間，若不再進行治療，「拉娜」甚至有喪命的機會，因此獸醫們決定以灌腸方式協助牠排便。從事發片段可見，獸醫們當時僅身穿雨衣，在未有戴上臉罩或手套等裝備的情況下，合力先把卡在「拉娜」肛門已一段日子的糞便拉出。

點撃大圖，觀看獸醫為「拉娜」通便的過程：

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沒想到當獸醫把糞便拉出後，已在「拉娜」腸道累積日久的排泄物連同大量液體，隨即噴灑而出「倒頭淋」向獸醫們，獸醫們濺至「一臉都係」，但令人佩服的是，他們不但未有一臉厭惡，反而還露出笑容，由衷為成功解決到「拉娜」的便秘問題而高興。

片段經發布後，已得到逾25萬次轉貼，不少網民表示「畫面極之震驚」、「可以感覺大象舒服多了，很高興有人致力照顧大象」、「向偉大的獸醫致敬」、「願老天庇佑這些好人」。

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責任編輯:羅嘉欣