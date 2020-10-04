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【明星扮靚】何遠東介紹修身午餐飯盒　東東照食薯片3個月仍減30磅【有片】

娛樂 14:12 2020/10/04

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

何遠東靠做運動及控制飲食成功修身。

現年35歲、人稱肥東的「龍貓」何遠東，體重在最高峰時曾重達240磅。不過在今年8月起，何遠東在個人社交平台展示修身成果，由肥東變瘦東，於3個月內減30磅。

何遠東近日更上節目《#後生仔傾吓偈》任嘉賓，與陸浩明、黃美棋、馮盈盈及一眾「後生仔女」講減肥心得，眾人分享如何自製飯盒成功減磅。

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何遠東任《#後生仔傾吓偈》嘉賓。

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何遠東控制卡路里攝取量

東東在《#後生仔傾吓偈》展示的午餐飯盒，材料頗為豐富，當中有雞肉、泡菜、冬菇，他表示：「我是計卡路里，雞肉卡路里170左右，泡菜100克只90卡路里，這飯盒加起來不超過300卡路里。」

另外，他提到下廚小關鍵，就是用植物油煮食：「只落很少植物油，（把食物）輕輕煎一煎。另外，最緊要用廚房紙，印一印（食物）。」在場的「後生」Danny聽後即表認同稱：「油很緊要，因為煎食物要用橄欖油，這是很重要，因為長年積血食了成支花生油。

主持人黃美棋好奇何遠東在修身減食量初期，午餐吃比以前相對少的東西時，如何能夠捱過肚餓？何遠東回答稱：「下午茶飲蔬菜汁，例如西芹、青瓜。」

不過他表示不會完全戒吃零食，比如薯片照舊會照食，但要好好控制份量：「食一整包薯片當然好多卡路里，但只吃25克，僅百多卡路里而已，我隔2、3日吃一次，當是獎勵自己。」

何遠東表不減肥後，整個人比以前更精神。（取自何遠東facebook）

東東解釋為何要減肥

何遠東早前接受TOPick訪問，表示減肥原因及每日做甚麼運動。

東東表示，從前每星期食一大包薯片，到現在1個月只吃約10片：「雪糕也吃少了，不能完全戒口，因為會不開心，只是相對吃少一點。」

他解釋減肥原因：「突然決心做運動，是希望疫情下能正面點，因為好灰，很多工作延期，既然社會無得變唯有改變自己。」即是何遠東除靠飲食外，同時做運動去修身。

何遠東的減肥運動：

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「後生仔」減肥餐心得

至於在《#後生仔傾吓偈》內，除何遠東介紹自己的修身餐飯盒外，一班後生仔也分享心得。

比如，Danny為保修身之餘肌肉不致流失，會自製高蛋白少碳水飯盒。而Fred在節目教大家製作水果Shake，飲後有飽肚感便不會吃過量而致肥。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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