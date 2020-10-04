【新冠肺炎】竹篙灣第二期檢疫營9月中落成內貌首曝光　第三及四期已動工目標今年底完工

▲ 竹篙灣第二期檢疫營舍於9月中落成，可提供700個檢疫單位。

政府早前預計新冠肺炎第四波疫情可能會在冬季出現，將增建檢疫中心單位以作準備。​發展局局長黃偉綸指，竹篙灣第二期檢疫營舍於9月中落成，可提供700個檢疫單位，而竹篙灣第三及四期檢疫營舍已經動工，目標今年年底完工。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黃偉綸在網誌表示，繼竹篙灣第一期檢疫營舍7月中投入運作後，第二期亦於9月中落成，提供700個檢疫單位，連同早前在柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊永久活動中心興建的檢疫營舍，已建造逾2,100個檢疫單位。

他續指，現時竹篙灣第三及四期檢疫營舍項目已經動工，工程進展相當順利，目標是今年年底完工，提供額外2,000個檢疫單位。屆時，全港檢疫單位數目將超過4,000個。

黃偉綸說，工程團隊在建造營舍時亦花了不少心思，例如為協助輪椅使用者接受檢疫，第二期營舍特別增設14個無障礙單位，提供暢通易達的洗手間和淋浴設備，並將單位與相鄰單位打通，方便親屬或照顧者入住。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙