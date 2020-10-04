【浴室玩具】2歲童遭污糟積水噴眼發炎險盲　媽媽心痛呼籲：快把浴室玩具扔掉

▲ 媽媽呼籲家長把浴室玩具扔掉。

不少父母都會買鴨仔等浴室玩具，哄小朋友沖涼。然而，這些玩具長期浸水，內裡積水隨時滿布惡菌。有外國媽媽近日為2歲兒子沖涼時，兒子按壓浴室玩具，裡面的水噴到他的眼，令兒子雙眼發炎險盲，慶幸經過治療後平安無事。

育有3名子女的作家媽媽Eden Strong，近日在facebook專頁分享2歲幼子意外險盲的經歷。她表示，事發於今年3月，兒子在洗澡時把玩著浴室玩具，按壓了玩具，使裡面的水噴到眼睛。

▲ 最初兒子的眼睛只有少許紅腫。（facebook圖片）

當晚，Eden發現兒子眼睛紅腫、疼痛，而且連臉也變腫，趕急送他到醫院。最初她以為只是水壓噴傷了兒子的眼睛，看醫生後，醫生診斷為紅眼症，給了他們一些眼藥水。

患蜂窩組織炎險盲

不過，到了深夜，Eden再次檢查兒子的眼睛，發現不但沒有改善，更比之前腫了兩倍，而且臉頰泛紅，在凌晨時份再次把他帶到醫院。醫生診斷他患上蜂窩組織炎，主要症狀為眼球附近出現紅腫疼痛，有機會造成眼球凸出，甚至影響視覺神經和中央神經系統。

早上6時醒來後，我大叫丈夫上車，因為兒子的眼睛腫得很嚴重，眼白從眼瞼和虹膜之間鼓出來。他摸起來很熱，正在發燒。

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呼籲父母扔掉浴室玩具

Eden與丈夫開車到一間大醫院，一邊焦急地祈求兒子不要失去視力，當他們走進醫院後，就開始使用靜脈注射抗生素。兒子最終留院逾一星期，醫生更警告，孩子有可能失去一邊眼睛的視力。

慶幸，經過治療後，兒子最終康復，視力亦沒有受影響。Eden表示，知道兒子玩的橡膠玩具會積水，因此每次洗澡後，都會把水擠出來，每隔數周就會用漂白水清洗乾淨，並定期將它們放在陽光下曬乾殺菌，沒想到還是無法把裡面的黴菌清除。Eden呼籲其他父母把沖涼玩具扔掉，以免孩子遭受同樣的命運。

▲ 媽媽呼籲家長把浴室玩具扔掉。（facebook圖片）

研究：浴室玩具是細菌溫床

事實上，早於2018年，美國伊利諾大學及瑞士聯邦水生科學與技術研究所共同進行的一個研究發現，浴室玩具小黃鴨內部是微生物的溫床，5個小黃鴨樣本中，有4個驗出含有細菌「綠膿桿菌」及「退伍軍人桿菌」，每平方厘米更是藏有7500萬個細菌，有80%細菌可造成眼睛、耳朵及腸胃感染。小朋友將小黃鴨內的水擠壓出來，受感染的風險就會增加。

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責任編輯：王明芳