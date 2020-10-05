香港創新基金推一人一電腦計劃　申請超額10倍

▲ 香港創新基金副主席暨信和集團集團總經理黃敏華（圖中）指，未來會希望再為計劃「加碼」，以幫助更多學童。（陳靜儀攝）

中小學生已經復課，雖然學校已經恢復面授課程，但部分課堂仍需透過網上教學進行。對小康之家而言，家長為讓子女有更好的學習環境，往往不會吝嗇金錢，為子女購置手提或平板電腦。然而，不少基層家庭礙於經濟壓力和無選購電腦的經驗，令子女只能用電話上課，長遠而言對他們的身體和學習都無益。為紓緩以上情況，香港創新基金和信和集團推出「一人一電腦」計劃，希望幫助有需要學童，在疫情下正常學習。

香港創新基金與信和集團8月起推出「一人一電腦」計劃，旨在為家中沒有電腦的小四至中三的學童，提供供學習用的手提電腦。香港創新基金副主席暨信和集團集團總經理黃敏華指，計劃最初只打算以先導形式幫助約200名兒童，但申請人數出乎意料地達到逾2,300宗，超額申請逾10倍，遂臨時「加碼」，合共搜購逾1,000部手提電腦，幫助共1,019名兒童。

黃敏華憶述指，由於早前正值開學期，市面上電腦需求極高，基金幾經辛苦才搶購到千部電腦，「個情況就好像疫情初期搶口罩般」。她希望受惠的學童能與電腦成為朋友，亦希望電腦能陪伴他們學習和成長，所以特意將電腦的保養期延長至2至3年。

受惠學童之一的阮阮今年升讀中一，她過去和母親居住於劏房，只能用手機上堂；而現時則有幸獲配「光房」，亦獲香港創新基金贈送一個手提電腦。阮阮憶述過去住在劏房時，家中並無裝設WiFi，手機數據流量亦有限，無奈下要借鄰家的WiFi才能上課，而現時有了電腦，會用以上課和看教學影片。

東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心社工黃娥薇是阮阮的負責社工，她表示，阮阮的媽媽過去亦有考慮為她採購電腦，但缺乏相關知識，未能順利選購，今次幸得「一人一電腦」資助，才能順利獲得電腦。她又指，阮阮收到電腦當日感到很興奮，由於家中規定晚上9時便要就寢，回家後只能強忍興奮，明日一睡醒便「拆禮物」。

是次計劃亦有與浸大合作，以1年為期，召募約50位大學生，在逢星期1至5的下午5時至8時，透過網上諮詢形式，為學童解決電腦和學業上的疑難。

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記者：陳梓蔚