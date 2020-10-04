肺癌權威莫樹錦獲頒「腫瘤學巨人」獎　成首位歐美學府以外得獎學者

▲ （經濟日報資料圖片）

全球肺癌權威、中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care），成為首位來自歐美學府以外的得獎學者，以表揚他於肺癌研究及治療上的卓越領導及貢獻，為全球癌症治療帶來革命性改變。

「腫瘤學巨人」獎（Giants of Cancer Care®）由美國著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive®創立，全球有逾800名癌症專家獲提名，今年度有15名全球頂尖的癌症專家獲選，包括中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦，屬首批獲此國際殊榮的亞洲專家，及第一位來自歐美學府以外的得獎學者。

【全球首個】中大莫樹錦團隊研究基因編輯技術治療肺癌 人體臨床測試安全且有機會令腫瘤縮小

莫樹錦早於2009年發表針對亞洲非吸煙肺腺癌患者的研究，屬全球首項研究證實帶有EGFR基因變異的肺癌病人，接受標靶治療的效果較化療優勝，正式確立標靶治療為EGFR基因變異肺癌的一線治療方案；隨後又再證實標靶治療較傳統化療更有效治療ALK陽性肺癌的晚期肺癌患者。

莫樹錦多年來領導多個大型跨國研究，已於頂尖醫學期刊如《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）、《刺針》（The Lancet）及《自然醫學》(Nature Medicine)等發表逾 250份文章。

莫教授於加拿大接受醫學培訓，96年返港加入中大醫學院，重點研究與肺癌有關的生物標記和分子標靶治療，以及免疫治療；多項研究成果一直處於世界領先地位，扭轉了肺癌治療的方向，訂定全球肺癌治療的新準則。

【健康無價】再貴的名錶不外乎是手錶 莫樹錦醫生：健康才是真正人生價值

他今年更領導全球首個利用人體基因編輯技術，作為晚期肺癌治療方案的第1期臨床試驗，確認CRISPR基因編輯技術進行相關操作的安全性及可行性，為肺癌治療及基因編輯技術揭開歷史性的新一頁。

莫樹錦對於可與世界知名腫瘤學權威共同獲得「2020腫瘤學巨人」榮譽感到非常光榮，又感激多年來一同努力的研究人員無私付出及支持，由精準治療到免疫治療，至最近探究CRISPR基因編輯治療在肺癌的應用，團隊都一步一步克服各種困難，改進肺癌治療，無休止地向肺癌宣戰。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡