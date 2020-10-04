【星爺愛將】吳孟達踩過界出陀飛輪腕錶　年少好賭欠債向發哥借錢被拒

▲ 吳孟達推出「三叔陀飛輪」腕錶。

達哥吳孟達最近與朋友合作，推出以太陽為主題的「三叔陀飛輪」腕錶。早前，達哥為腕錶拍攝宣傳照，換上多套西裝進行拍攝的吳孟達笑言：「時常於電影中演市井小人物角色，這次穿起西裝，也像一個做生意的成功人士。」

達哥解釋指今次腕錶名為「三叔陀飛輪」，是取自他與周星馳合作的首部電影《賭聖》的角色名，因為甚有代表性，因此得名。

至於腕錶的設計靈感，達哥稱源於他從影以來所經歷的高低起跌，故他於拍攝時亦做出不同表情，呈現出喜、怒、哀、樂不同情感。

【星爺愛將】谷德昭久休現身瘦過林海峰 為健康減肥靠一秘訣成功變瘦谷

▲ 1990年上映《賭聖》，對達哥及星爺都是事業重要博捩點。

【斷水流大師兄】林國斌獲孖胎古天樂祝賀 淡出娛圈投金融業展第二人生

吳孟達曾欠賭債

事實現年68歲的吳孟達歷盡人生高山低谷，於1973年考入第3期TVB藝員培訓班的他，同期同學有周潤發、盧海鵬及已故名導林嶺東，憑演藝天分，在班上名列前茅，畢業後順理成章入TVB。

在1979年，吳孟達在劇集《楚留香》演胡鐵花一角而人氣急升，紅透香港、台灣。可是少年輕狂定力不足，終日花天酒地，結果因好賭於1980年欠債30萬元，在當時屬頗大的數目。

於是他向好友周潤發借錢，豈知發哥卻拒絕：「你自己解決。」吳孟達曾直言當時以為周潤發很不夠朋友，非常恨對方。多年來他才知發哥用心良苦，吳孟達指如果當年周潤發借錢給他，就會養性依賴性，繼續沉淪下去一直不能振作，指發哥夠智慧。

而當年走投無路的吳孟達卻一度萌生自殺念頭，幸他思考3天後痛定思痛重新鑽研演技、專心工作，結果花3、4年時間把債務還清。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與星爺成最佳拍檔

在1989年，吳孟達與周星馳合作電視劇《蓋世豪俠》、《他來自江湖》成最佳拍檔，人氣急升。翌年電影《賭聖》大收成綠草王，並憑《天若有情》獲香港金像獎最佳男配角獎。

之後，吳孟達與周星馳合作《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》、《審死官》等一系列電影非常賣座，達哥成為了90年代影壇最搶手綠葉王。

▲ 1989年播出的《蓋世豪俠》是星爺與達哥在電視劇首次正式合作。

達哥回復健康

可是在2014年，因經常忙於在內地拍劇的吳孟達在河北拍劇感染風寒，回港後又馬不停蹄為當時上映的電影《香港仔》做宣傳，由此導致心臟衰竭入住ICU。自心臟出問題後，吳孟達注重生活健康，以及減少工作量。

在2018年，他往馬來西亞為外父奔喪時，外型消瘦要由兒子攙扶而行，之後他回港做心臟手術。

近年吳孟達亦減少工作量，專心調理身子，現在精神飽滿。他亦承認早前因健康問題減產，現時身體狀況不錯，已重新積極投入工作。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2