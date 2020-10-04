強積金20年來為打工族放退休帶來保障　積金局：扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%

▲ 強積金20周年來為打工族放退休帶來保障。（資料圖片）

積金局主席黃友嘉今日（4日）於網上發文指，強積金制度今年將會踏入20周年，強積金制度的總資產已經由首兩年多不足$6,000萬，升至今時今日超過$1萬億，正好說明退休制度需要長達三、四十年才發展成熟。強積金制度今年剛好進入發展旅程的中途站，希望與大家回顧強積金制度從構思到實踐的點滴及制度設計的原意。

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他指強積金制度自實施理今已經歷二十個寒暑，當中有關僱員的覆蓋度於國際屬極高水平。截至2020年8月，強積金總資產已突破$1萬億，當中約$3,200億為扣除收費後的淨投資回報，而扣除收費和開支後的年率化回報為4.2%，高於同期的1.8%通脹率，充分證明當年選擇的方向是正確的。

他又提到強積金制度的初心就是透過定額供款的設計，以「平均成本法」的概念，協助打工仔建立為退休儲蓄的紀律，這份基本保障對基層市民來說更為重要。打工仔每月的供款看似不太多，但經過年月的累積，加上善用當中的「複息效應」，如供款期越長、供款款額越多，可為打工仔將來退休帶來的保障就自然越大。

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根據強積金受託人提供資料顯示，在2000年12月強積金制度推出時開立，並持續收取供款至2019年12月底的供款帳戶，這些帳戶累積的強積金平均為$42萬。就當中有同時收取自願性供款的帳戶，若同時計及強制性供款及自願性供款產生的強積金，這些帳戶的累積強積金平均已超過$100萬。

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責任編輯：郭家穎