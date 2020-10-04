【新冠肺炎】本港新增5宗確診個案　2宗本地感染1宗源頭不明

▲ 衞生防護中心公布本港今日（4日）新增5宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，衞生防護中心公布本港今日（4日）新增5宗確診個案，3宗屬輸入個案，2宗為本地感染，其中1宗屬感染源頭不明個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該宗感染源頭不明個案涉及一名27歲家庭主婦，與家人居長宏邨。她曾與一名新來港的泰國朋友見面，而該名朋友屬已確診個案。詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心初步調查發現，早前確診的22歲IVE男學生和26歲滯港泰國女子，兩人曾於上月23日到訪尖沙咀赫德道利就商業大廈一間樓上酒吧「China Secret」，詳情即看：【下一頁】

3宗輸入個案方面，包括一名73歲女士（個案編號：5110），她在9月13日由尼泊爾到港，一直在酒店進行檢疫，頭兩個檢測呈陰性，9月25日感到胃口不佳，但沒有通報，9月27日檢疫後轉到親戚位於佐敦炮台街立德大廈寓所居住。

張竹君指，患者親戚曾先後於9月28日及10月1日，帶她到油麻地普通科門診及彌敦道481號天一醫務所求醫，前日再到伊利沙伯醫院急症室求醫並確診；而她的2名親戚亦是初步確診個案。

被問及何以兩度求醫仍未獲確診，張竹君解釋患者求醫時並非有呼吸道症狀，只有無胃口及胃痛，已提醒醫生需提高警覺。

此外，一名同樣由尼泊爾到港的71歲男子亦確診（個案編號：5114），他於9月23日坐RA409到港，第二個檢測呈陽性；另一名則是俄羅斯抵港的25歲男貨機空中服務員（個案編號：5113）亦確診，他在10月2日抵港。

中大醫學講座教授、前校長沈祖堯形容，新冠疫情是很疲倦漫長的戰爭，隨著疫苗面世終有一日打贏。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙