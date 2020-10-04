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羅致光：2031年後高齡人口急速上升　安老服務需求將增至現時4倍

社會 16:09 2020/10/04

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勞工及福利局局長羅致光指，85歲及以上「高高齡」人口會在2031年起急速上升，30年後安老服務需要將增至現時4倍。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（4日）在網誌撰文，談及未來人口高齡化。他指，在未來10年，85歲及以上的人口增幅較為緩慢，但到2031年開始便出現變化，急速上升20年，並由2049年起一直維持在約今天數目4倍的80多萬人。他續指，若政策不變，30年後的安老服務需求便大約會是今天的4倍。

羅致光稱，未來65歲及以上的人口會由現時約137.7萬，增加至2051年的270.2萬，然後徘徊於270萬至272萬直至2063年，其後稍為回落；長者人口回落與香港整體人口於2041年到達高峰後開始回落相關。雖然在2061年後65歲及以上人口有輕微下降，但所佔人口比例一直會維持在35.1%至35.8%之間。

羅致光形容，85歲及以上的「高高齡」人口，不斷有所增加，但10年後才「顯真章」，坦言若今天都不能應對現時人口高齡化所帶來安老服務的需求增幅，10年後便難以想像。他指對於他這些10多年後便會步入「高高齡」的人士或許問題不大，但對於那些在2051年後才步入65歲或85歲「高高齡」的人士，挑戰將會更大。

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責任編輯：徐紹軒

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人口 羅致光 勞工及福利局

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