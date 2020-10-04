【新冠肺炎】本港再有1宗源頭不明個案　涉及一名主婦曾與確診泰籍友人行街

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未平，今日(4日)新增2宗本地感染個案，1宗涉及感染源頭不明、1宗與早前確診個案相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日下午見記者交代疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增1宗感染源頭不明的本地個案，涉及第5111宗確診的一名27歲家庭主婦，與家人居長宏邨宏勇樓，日常會到青衣長發街市及青衣城。

張竹君稱，患者9月20日及26日曾與一名新來港的泰國朋友見面，曾訪尖沙咀海港城行街；及後泰國朋友失聯，估計應該已返回泰國，並據患者9月30日所知該友人返泰後已確診個案，相信經由其友人傳染。

她稱，患者與該名泰國朋友屬同同鄉，受託照顧該友人「行街買嘢」。中心已向泰國當局了解情況，惟因假期未獲回覆，亦已尋警方及泰國領事館協助。

另一宗本地個案涉及第5112宗確診的一名82歲男子，一直未有病徵，屬早前確診個案的同住家人，居沙田翠嶺山莊2座，10月2日到檢疫中心接受隔離，於檢疫中心確診。

張竹君拒絕透露男病人同住確診家人誰孰，不過翻查資料，昨日確診的22歲就讀將軍澳香港專業教育學院(李惠利)的男子，亦是居沙田翠嶺山莊2座。

本港昨日新增一宗感染源頭不明個案，涉及一名22歲男子，就讀將軍澳香港專業教育學院(李惠利)，9月29日最後一日上學，當日感不適，翌日求醫；9月23日曾與幾位友人到訪尖沙咀利就商業大厦「China Secret」酒吧，當處亦有卡拉OK，詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡