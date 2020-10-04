【非常醫生】中大肺癌權威莫樹錦獲頒「腫瘤學巨人」獎　會繼續無休止地向肺癌宣戰

▲ 中大肺癌權威莫樹錦獲頒「腫瘤學巨人」獎，他會繼續無休止地向肺癌宣戰。

全球肺癌權威、中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦，獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care），成為首位來自歐美學府以外的得獎學者，以表揚他於肺癌研究及治療上的卓越領導及貢獻，為全球癌症治療帶來革命性改變。

莫樹錦對獲得「2020腫瘤學巨人」榮譽感到非常光榮，又感激多年來一同努力的研究人員無私付出及支持，由精準治療到免疫治療，至最近探究CRISPR基因編輯治療在肺癌的應用，團隊都一步一步克服各種困難，改進肺癌治療，無休止地向肺癌宣戰。

作為腫瘤科醫生，莫樹錦醫生所面對的病人可謂徘徊生死之間。對病人而言，癌症是無情的殺手，患上癌症猶如世界末日，頓時覺得世界沒有希望。

以「生命影響生命」

行醫多年，莫醫生一直堅持做個正面又積極的醫生。讀醫學院時，莫醫生曾照顧一位患有後期腸癌的年輕病人，當時莫醫生費盡心思，像朋友一樣地照顧他，可惜病人情況轉差，莫醫生亦為此非常傷心。有見莫醫生情緒低落，教授便說了一句話，令他銘記至今：

不開心的醫生，無法帶給病人快樂。

自始，莫醫生明白到自己的看法和態度可影響病人如何看待生命，所以他最希望與病人同行，在病人有困難時給予他們方向、指引和積極的態度，以生命影響生命。

珍惜每日 活在當下

腫瘤科醫生經常面對生離死別，莫醫生對生死也有自己一套看法。

我的人生觀很簡單，就是我明天就要死。

他解釋，當有感生命短暫時，才會更懂得珍惜今日。

莫教授於加拿大接受醫學培訓，96年返港加入中大醫學院，重點研究與肺癌有關的生物標記和分子標靶治療，以及免疫治療；多項研究成果一直處於世界領先地位，扭轉了肺癌治療的方向，訂定全球肺癌治療的新準則。莫教授的醫學成就，詳情請睇 【下一頁】

責任編輯: 羅嘉欣