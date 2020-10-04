【新冠肺炎】兩名早前確診者曾同日訪酒吧「China Secret」　當局會安排酒吧職員和顧客接受檢疫

▲ 早前確診的22歲IVE男學生和滯港泰國女子，曾於上月23日曾到訪尖沙咀酒吧「China Secret」。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情反覆未定，衞生防護中心初步調查發現，早前確診的22歲IVE男學生和26歲滯港泰國女子，兩人曾於上月23日到訪尖沙咀赫德道利就商業大廈一間樓上酒吧「China Secret」，當局會安排酒吧職員和顧客接受檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，據了解當晚有6至7枱顧客，估計當晚現場不超過100人，而IVE男學生曾透露留意當晚鄰近的餐桌有一些泰籍人士，不排除兩人曾坐鄰近的餐桌。

她續指，根據警方資料顯示，酒吧顧客未必使用真名訂枱，而該名泰國女子隱約認出訂枱名單自己的名字，惟目前仍未確認自己當日曾否到過涉事酒吧，所以據初步資料顯示她應該到過，但有待資料核對。

張竹君透露，該名泰藉女患者抵港後曾與2名朋友於尖沙咀利園賓館同住，及後兩友人先行返泰，她則於9月23日退房，至9月27日轉到觀塘帝盛酒店居住，29日則轉到觀塘悅品海景酒店居住，同日亦看過醫生後證實確診，至於其23日至27日期間行蹤仍有待追查。

她又稱，未知該名泰籍女患者留港是否有工作，或是否於該酒吧工作，惟中心已掌握當晚該處顧客已有名單，陸續將有關人士送到檢疫中心，目前已有4名職員和7名顧客接受檢疫。當局已向學校派發2,300個樣本瓶，校方會陸續安排師生留樣本。

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記者：陳子謙