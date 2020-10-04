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【十大傑青】少年歷家暴誤入歧途沉淪毒海　象棋大師感激良師啟蒙成就翻盤人生

親子 17:42 2020/10/04

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周世傑曾走上歧途，幸遇良師啟蒙，成為象棋大師。

國際青年商會香港總會昨日（3日）公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果，共有7人獲獎，其中39歲的中國香港棋院象棋發展總監周世傑，人生也像一場象棋博奕，他年幼經歷家暴、中三輟學後曾加入黑社會和吸毒，慶幸有象棋啟蒙老師，助他扭轉人生局勢，令他決心改過自新，更透過象棋獲得一番成就。

棋藝是一場博奕比拼，棋藝亦有如人生的縮影。

周世傑是今屆十大傑青之一。（主辦單位圖片）

經歷家暴誤入歧途

象棋大師周世傑憶述，年少時他家境清貧，曾經歷家暴，之後入住兒童院，而他在兒童院遇上第一位象棋啟蒙老師，

當時我非常熱愛象棋，甚至在兒童院的床板上畫上棋盤，每晚自己左右對奕，回想有點像武俠小說中，苦心修練武功一樣。

不過，在離開兒童院後，他一度誤入歧途，中三輟學後加入黑社會，甚至沉淪毒海，直至23歲時毒品令健康變差，經濟出現困難，他才開始反思自我，他形容，自己的人生像棋局「覆盤」，象棋更成為他人生重新出發的關鍵。

立志改變，給自己一次機會，是我人生中最正確最自豪的決定。

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成象棋大師盼培育優秀棋手

自2005年起，他多次代表香港參與國際性賽事，屢奪殊榮，包括象棋國際大師、亞洲象棋大師、香港象棋特級大師、世界智力運動會（銅牌）。他曾與無數強手下棋，每名對手都有不同的思考方式、策略和心理狀況，而每次博奕，他都會立即計算，並推敲對手的思考方式，經驗中尋找應對策略，每一步都計算機率得失。

其實每日的工作，做事待人的態度，以至追求理想的方法步驟，都像下棋博奕一樣。

少年時獲得良師啟蒙，如今周世傑亦成為別人的良師，當上象棋專業教練。他表示，自己經常教學生一個學習象棋的要訣，就是熟記棋譜，對局期間運用最恰當的策略和步法。棋譜就是總結前人經驗和知識，去應付今天的難題。

孟子有一句說話—「求則得之」，每個人都可以求道，不單止道德，而且在個人努力上，只要努力向著目標進發，必然會達到。

他盼望能為香港訓練出更多優秀的棋手，可以在國際比賽中，取得更多優異成績，並透過下棋博奕，教懂學生思考人生博奕之道。

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責任編輯：王明芳

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