【離譜外傭】外傭只顧睇電話懶理少主公園跌倒　街坊看不過眼：個姐姐後知後覺

▲ 沙田有街坊發現一名外傭在帶少主到公園玩耍時，竟全程只顧看電話，沒曾理會過少主，那怕少主即使受傷她也未必發覺。

香港不少父母都需要出外工作，因此聘請外傭照顧孩子的情況十分常見。不過，沙田有街坊發現一名外傭在帶少主到公園玩耍時，竟全程只顧看電話，沒曾理會過少主，那怕少主即使受傷她也未必發覺。

據該名街坊昨晚（3日）在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享指，自己當日在沙田第一城的屋苑公園發現，一名身穿粉紅色衣服的外傭全程只顧着看電話，「睇緊唔知戲定咩短片」，一直沒有理會在公園玩耍的少主。

其間少主因沒人和他玩，一度在遊樂設施上呆坐，該外傭見狀則「唔細力咁拍個小朋友」，並叫他「起身！你阻住人」，而少主則表現抗拒，明顯雙方關係不算太融洽。

該街坊當時怕那孩子會被其他小朋友踩到手，於是上前對他說：「小朋友，你要小心呀！你起身啦！比人過，同埋怕人哋會整親你」，他才聽話慢慢起身。該街坊批評即使少主受傷或走失，該外傭亦只會後知後覺，其後她在回應其他網民對該帖文的留言時更表示:「個小朋友跌到...已經傷左！因為無人take care佢」，她並希望這則帖文可讓該外傭的僱主看到，令少主不會有機會受傷。

帖文經發布後，有網民表示「有時就係知啲姐姐唔會看緊個小朋友...寧願自己辛苦啲..收工都自己帶小朋友落街玩」、「個姐姐俾人咁影都係無知覺，根本跌死個仔都唔會知」、「唔好講姐姐，好多家長都會咁」。

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責任編輯:王明芳