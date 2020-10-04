【港區國安法】湯家驊︰港區國安法下港人仍享《基本法》保障的權利和自由

▲ 資深大律師兼行政會議成員湯家驊表示，自《香港國安法》通過後，香港生活逐步恢復正常。（資料圖片）

資深大律師兼行政會議成員湯家驊表示，自《香港國安法》通過後，香港生活逐步恢復正常，港人一如既往享有和行使《基本法》所保障的權利和自由。對於有部分西方國家指，有關法例違反《中英聯合聲明》，他認為指控荒謬，背後亦無真正的理性或者法律依據。

湯家驊今早在電台節目稱，《港區國安法》立法至今，本港未有大規模拘捕異見人士，亦無傳媒因而倒閉，市民仍可繼續在傳媒或個人社交媒體上公開批評中央和特區政府。遭控告暴動或非法集結等罪的人，獲准保釋或被判無罪。另外，他指出，當局亦未有對公眾活動，例如遊行和集會等，施加「防控措施以外的額外限制」。

有西方國家對《港區國安法》持負面態度，質疑法例違反《中英聯合聲明》、侵蝕港人自由。湯家驊認為，有關指控荒謬，強調《中英聯合聲明》是保障港人可繼續享有原有的自由及權利，但從不意味可以凌駕國家安全，又指維護國家安全是所有國家的聯邦或中央政府責任。他以英國治港時期為例，指當時亦有實施跟煽動叛亂及官方機密等相關的法例，保障國家安全。對於港人自由被指受到削弱，他表示，感到難以理解。

湯家驊認為，國家的安全和個人權利與自由有如硬幣的兩面，需要找出平衡，他稱，港版國安法正是嘗試做到這點，強調國安法有納入兩個保障人權的國際公約，在控罪上比美國及英國今日仍實施的陳舊叛國罪寫得更清晰，更符合現代的控罪需要，例如在分裂國家罪以外，其他控罪都需要涉及暴力、武力或非法行為；而分裂國家罪則牽涉組織、計劃、參與導致將香港從中國分裂的行為，以至用非法手段改變香港的法律地位，向外國降伏香港才能成立。

湯家驊續指，西方國家對《港區國安法》的負面反應背後，並沒有真正的理性或者法律依據，因此不會令維護國家安全與人民自由形成對立，亦不會影響一國兩制的成功。

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責任編輯︰尹櫻霖