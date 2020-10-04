【有機種植】胡諾言夫婦持4000萬物業拒縱壞小孩　陳琪自家種19個大冬瓜重500磅

▲ 陳琪種冬瓜大豐收。

胡諾言與陳琪結婚11年誕下兩女一子，為讓子女有充足的成長空間，早年已在西貢購入獨立村屋，一家五口住在超過2000呎的大宅。而且夫婦投資有道，據悉倆人手持價值4000萬物業。

陳琪專心相夫教子外，更親自下田耕種。日前她在個人社交平台展示所種冬瓜大豐收，並寫道：

一次過俾大家睇曬2020' 胡C9所種嘅冬瓜成果！今年絕對係豐收，因為總共有19隻，共重498.4lbs！

今個星期最後一次收成，一次過採摘咗7隻冬瓜，重量已經係233.2lbs 十分驚人！

好彩有好多朋友仗義幫忙，幫手食！

如果唔係應該食到驚😝😝😝😝

▲ （取自陳琪facebook）

如此大豐收令不少網民羨慕及好奇，陳琪回覆網民指，今次的冬瓜種植時間約6個月。

其實早在今次冬瓜未收成時，陳琪之前已在個人社交平台上載過耕種的照片，當時已有網民問她在何處種瓜，她回答：

粉絲好想知道 #胡C9 d冬瓜到底喺邊度種？？？

其實就係呢度啦！！ #園藝農場 呢度係一個有機農場，其實我只係其中一個會員，喺農場入面仲有好多熱愛種植嘅朋友，大家都各自種咗好多時令嘅蔬菜😋😋😋 有陣時我哋會互相分享下種植嘅經驗，有陣時我哋會互相分享下種植嘅成果😋😋😋

綠色嘅農閒生活真係令人幾嚮往， 所以我一個星期都會嚟兩三次，幫手清除下雜草，施肥同灌溉😁😁😁 真係幾好玩👍👍👍

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園藝農場位於西貢十四鄉三杯酒地段，農場其中目的是讓小孩與家人透過體驗有機耕種認識到「食物得來不容易」的道理。

早在5年前，胡諾言和陳琪與大女胡芷苓出席「親籽日」活動任嘉賓，一家落田耕種，當時陳琪已直言喜讓女兒感受農夫種米的辛苦，好讓小朋友知道要珍惜食物。所以夫婦二人雖然手持價值4000萬物業，仍然沒縱壞子女，身教子女食物的重要，十分抵讚。