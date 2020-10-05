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【減肥修身】連假放縱食太多現肚腩　靚媽梁芷珮教用滑板簡易瘦腿練腹肌

親子 16:14 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

梁芷珮教用小朋友滑板瘦腿練腹肌。

中秋四連假剛過，家庭聚餐、食月餅吸收太多卡路里，隨時又變肥。有小朋友的家庭，多數會有滑板，可以試跟3孩靚媽梁芷珮（Christy）利用滑板玩「划船」，主力鍛練腹部核心和雙腳肌肉。

Christy教大家簡易瘦腿和練腹肌動作。（影片截圖）

Christy這套運動共有5組動作，計算左右腳換邊，共有9個動作，每個動作做30秒，一次過做3組。

雖然比喺gym入邊做easy好多, 但連續做三組，感覺都ok㗎！

動作一

把運動橡筋套在梳化腳，坐在滑板上，雙手拿著橡筋兩頭前後來回，像划船一樣，謹記雙腳需要撐實梳化。

    點擊圖片放大
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動作二

右腳放在滑板上，左腳撐實地上，舉起拿著啞鈴的雙手至下巴位置。右腳踏著滑板向右邊滑行，直至左腳屈曲90度，完成30秒後，換腳再做。

動作三

雙手舉起啞鈴至下巴位置，右腳踏在滑板上，向後滑行，左腳向前屈曲90度，重複動作30秒，換腳再做。

動作四

預備姿勢為「桌面式」，即雙手按在地上，與肩膀成直線，雙腳跪地，臀部以下是雙膝，腰部要保持直線。其中一隻手放在滑板上，向前滑行伸直，另一隻手屈曲至90度，身體向前傾，注意腰部保持直線，30秒後換邊。

動作五

先仰臥，雙手平放在地，雙腳屈曲，臀部離地，其中一腳踩在滑板上，滑行來回前後，30秒後換邊。

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責任編輯：林愛娜

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