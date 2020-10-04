【國泰危機】傳國泰港龍禁空服員調更　工會指因個人牌照問題須增調更限制　未聞裁員消息

▲ 國泰即時暫停需要執飛及休假的員工之間的調更，工會指安排與其個人牌照需要定期執勤有關。（資料圖片）

新冠肺炎導致全球航運業停擺，國泰航空早前表明不會參與政府第二期「保就業」計劃，令人關注國泰有意裁員。網上流傳國泰內部電郵披露，從10月1日開始，即時暫停需要執飛及休假的員工之間的調更，直至另行通知，而其他調更的申請就根據原有指引。

國泰港龍空勤人員協會副主席梁佩韻證實收到有關電郵，指公司因飛行安全及營運需要，增加調更限制，不許同事完全自由調更。她解釋，空中服務員需要續領個人牌照，當中要求空服員在指定時限內必須在某種機種執勤過，否則需要重新訓練。

國泰空中服務員工會主席王思敏亦指，公司限制調更是與空服員個人牌照問題有關，處理方法與機師相同。

國泰發言人指，由10月起，已被編在航班值勤的機艙服務員只可與其他已被編飛行執勤的同事調更，以確保他們維持基本飛行運作經驗，有關安排屬暫時性質，直至另行通知。而值勤機師已實施有關安排數月，確保同事們均有執飛經驗。

▲ 國泰空中服務員工會主席王思敏（中）指，工會截止現時未有收到有關裁員消息，難以回應坊間傳聞。（資料圖片）

此外，坊間盛傳國泰將於周一（5日）向國泰員工派「大信封」，裁減400名國泰城員工及700名國泰機師，影響逾千名員工。

王思敏表示，由上個月開始每個星期都會有2日被傳國泰將裁員，工會截止現時未有收到有關裁員消息，難以回應坊間傳聞，工會明天（5日）將約見管理層開會。

梁佩韻亦指，未收到具體裁員的消息，不能證實坊間傳言真偽，工會周二（6日）約見管理層交流意見，將向他們表達會員的擔憂，工會立場是盡量避免裁員發生。

國泰回應傳媒查詢時指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論，現時正全面檢視集團的業務營運，會於第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

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記者：徐紹軒