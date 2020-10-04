警方以「煽動仇恨」形容郭家麒言論　後果可大可小

▲ 公民黨立法會議員郭家麒上周四（1日）於其社交網站貼文，以「綠色物體」、「走狗」來形容警務人員，引來警方今日（4日）在Facebook專頁高調反擊。（資料圖片）

公民黨立法會議員郭家麒上周四（1日）於其社交網站貼文，以「綠色物體」、「走狗」來形容警務人員，引來警方今日（4日）在Facebook專頁高調反擊。有政界人中指，人民力量譚得志早前於公眾集會展示咒罵警察標語，結果被煽動文字等罪，認為一向言論尖刻的政界中人，日後都要小心，否則容易墮入法網。

10月1日有示威者發起集會，其後警方執法拘捕行動。當日，郭家麒於社交網站撰文，批評有「一堆綠色物體，甘心作為殘暴政權的走狗」，又形容警員，「可能是學歷不高，水平不足，卻有高薪厚祿」，成為高壓獨裁統治者的一個工具。

結果，警方事隔幾日後終於反擊，指郭家麒為求政治目的不擇手段，肆意貶毀警員，有違公職人員應有的道德操守，予以嚴厲譴責，並稱「郭家麒於其社交媒體專頁帖文，惡意中傷及羞辱警務人員，煽動仇恨」。聲明指出，「香港經歷過去一年多的社會創傷和疫情，應要團結一致。自去年6月以來，警務人員一方面要應付真槍實彈、土製炸彈，以及汽油彈等致命武器的威脅，一方面又要面對惡意中傷、羞辱和起底，對郭家麒的言論表示遺憾」。

有政界中人留意到，警方用上「煽動仇恨」形容郭家麒的言論，後果可大可小。因為，譚德志今年多次於街站展示大量各式標語，當時譚同時一直在重複「死黑警」、「大陸公安死黑警」等言論，結果被控發表煽動文字罪。

根據刑事罪行條例第200章第10（1b）條「發表煽動文字」，第一次定罪可罰款5000元及監禁兩年。第10條下的罪行，包括：作出具煽動意圖的作為刊印、輸入、出售或管有煽動刊物。至於何謂「煽動意圖」，第9條列出7種情況，包括：引起憎恨或藐視香港政府，或激起對政府的離叛。

有政界中人，雖然譚得志案件尚在審議，未知會否入罪，但譚得志被起訴至少反映警方起訴尺度，日後公眾人士的惹火言論，很可能令自己動入法律灰色地帶，甚至墮入法網。