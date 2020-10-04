【日本解封】 日本擬最快明年4月開放旅客入境 　配合夏天東京奧運舉行

新冠肺炎持續，各國都採取入境限制措施，令不少香港人都無法到海外旅遊。據外媒報道，為迎接2021年舉行的東京奧運，日本政府正研究最快在明年春天「有條件」開放旅客入境，但會推出一系列防疫措施，包括要求旅客下載健康管理App。

原定於今年夏天舉行的東京奧運，被迫延至明年7月舉行。日本首相菅義偉上任後認為要重啟經濟活動，據中央社報道，多位日本政府相關人士透露，已開始研究「有條件」開放外國觀光客入境。

日本政府要求旅客要在出發地進行病毒檢測，入境時要出示陰性證明，並要購買旅遊保。旅客亦要預先下載一個健康申報的手機App，在入境日本後的14天內，每天都要透過該應用程式申報健康狀況。完成以上措施後，只要入境日本時的檢查確認陰性，就可前往東奧賽事場地觀賽。目前日本禁止159個國家及地區旅客入境，但部分商務客獲豁免。

報道指，日本目前傾向讓符合規定的入境外國觀光客，毋須自我隔離14天。消息透露，日本政府預計於2021年1月提出方案，並於4月起試行重新開放外國觀光客入境，措施在東奧結束後預料會持續。

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責任編輯：羅嘉欣