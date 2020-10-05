肺癌免疫治療藥物索價每劑數萬元　團體冀關愛基金放寬資助門檻助千名病人用藥

▲ 癌症資訊網慈善基金希望當局可放寬資助門檻，讓每名約1000名不適合標靶藥的肺癌病人可獲免疫治療。（陳國峰攝）

肺癌是本港頭號癌症殺手，每年約有5000宗新症。肺癌的標靶藥物卻不是人人適合，替代的免疫治療藥物更索價達數萬元一劑。醫管局及關愛基金設有計劃資助合資格病人購買自費癌症藥物，治療肺癌的藥物在今年5月納入計劃，有病人團體希望可放寬門檻，讓每年1000名不適合標靶治療的患者可獲治療。

臨床腫瘤專科醫生林美瑩表示，據癌症資料統計中心數字，肺癌為本港發病率第二高及死亡率最高的癌症，2017年有5178宗新症。肺癌可分為多個類型，常見的包括鱗狀細胞癌及肺腺癌，主要以化療或標靶藥物治療，但前者會傷及正常細胞，後者針對特定異變分子，僅有約半數人適合，細胞更有機會產生抗藥性而無效。

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她指，免疫治療藥物可以阻截癌細胞發出的干擾免疫系統訊號，讓免疫細胞攻擊癌細胞。

癌症資訊網慈善基金肺癌關顧組代表楊麗芳在2014年確診肺腺癌4期，治療期間曾服一款標靶藥2.5年，後來因抗藥性而轉用另一款標靶藥約2年，卻因擴散至腦膜而同時進行化療和免疫治療，雖然其生活於中產家庭，但藥費仍對財政造成少許壓力。

▲ 癌症資訊網慈善基金肺癌關顧組代表楊麗芳在2014年確診肺腺癌4期，標靶治療期間曾數次轉藥，現時進行化療及免疫治療，坦言對財政有壓力。（陳國峰攝）

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟表示，現時免疫治療藥物在公私營醫院索價3至6萬元一劑，每劑持續僅3周，最理想要2年才斷藥，形容病人只能望門興嘆。

關愛基金在今年5月將免疫治療藥物納入資助計劃，需要生物標記測試屬於高表達才合資格，每年惠及約200名患者。林指，現時有數據顯示即使低至中表達亦有治療效果，吳則希望當局可放寬門檻，讓每年1000名不適合標靶治療的患者可獲治療。

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記者：徐紹軒