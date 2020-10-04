【新冠肺炎】梁子超：本地不明源頭感染個案頻現　疫情反彈明顯訊號

▲ 不少市民趁中秋國慶長假期外出。（陳國峰攝）

本港第三波疫情至今似有放緩，惟最近一星期本地不明源頭感染個案仍持續出現，呼吸系統專科醫生梁子超形容近日明顯疫情反彈，惟全球疫情惡化下，當局未有收緊抵港人士檢疫期間的檢測安排，憂成致命漏洞，又籲市民長假後收拾心情，盡量留家避免外出，否則錯過「清零」機會將拖垮經濟。

本港近日疫情回落，本地感染個案宗數已持續2星期回落至單位數，惟上周持續錄得不明源頭感染個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日被問及，近日疫情是否已屆第四波時，提到已知是次疫情一直未「斷尾」，「數第幾波無意思」。

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呼吸系統專科醫生梁子超亦稱，是次疫情一直未「斷過」，近日本地不明源頭感染個案頻現，且仍具活性傳播，形容是疫情反彈的明顯訊號。

他又提及現時全球疫情惡化，惟衞生署現時仍為強制檢疫者於檢疫期第10天作第二次檢測，有機會遺漏多達1成患者，估計現時抵港檢疫者「陰轉陽」個案只屬冰山一角。

他續指，現時檢測後仍需待3日才知悉結果，未能及早將確診患者隔離，擔心將成「致命漏洞」，大大增加本港爆疫風險；認為現時檢測量已提高，當局應將強制檢疫者第二次檢測日子，延後至檢疫期第13日，及加快檢測至24小時內得悉結果，盡早將傳播源隔離。

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他又稱，現時市面各種高危社交活動已完全恢復，亦復見商場展覽活動：

不要以為戴口罩、清潔雙手就萬能，(人口)密集的活動就算戴口罩，仍有交叉感染風險。

他呼籲公眾長假期後應收拾心情，盡量留家避免外出，期望未來2周減少疫情反彈，否則錯過「清零」機會，將令社區陷進退兩難情況，拖垮經濟恢復進度。

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記者：陳正怡