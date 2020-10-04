港府指美國高級官員持雙重標準　促美方停止干預香港事務　　

▲ 特區政府指，遊行及集會自由並非絕對，可因應保障公共秩序、公共安全和他人權利等需要而以法律加以限制。（資料圖片）

美國國務院上周六（3日）發聲明指，警方於10月1日拘捕超過80人的行動屬「任意拘捕」，對此感到憤怒，認為特區政府打壓和平表達意見的自由，證明特區政府與中共聯手破壞本港的自治及自由，譴責本港執法部門因為政治目的而執法，有違法治、人權、集會及表達自由，反映北京政府完全放棄「一國兩制」的承諾。聲明又指，穩定繁榮的香港需要尊重集會、言論及其他基本自由。

特區政府今（4日）發聲明回應，表示強烈不滿和反對，批評美國高級官員持續以雙重標準，不負責任評論特區的執法行動，令人遺憾，又說要鄭重提醒美國政府，香港特區屬於中國不可分離的部分，享有高度自治權，以及直轄於中央人民政府的地方行政區域，表示香港事務屬於中國內政，外國政府應該停止危言聳聽，並停止以任何形式干預香港事務。

特區政府又指，遊行及集會自由並非絕對，可因應保障公共秩序、公共安全和他人權利等需要而以法律加以限制，認為警方的拘捕行動完全合法和必須，重申特區政府會堅定不移按照《基本法》落實「一國兩制」，而香港在法治方面的國際排名亦一直名列前茅。

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責任編輯︰尹櫻霖