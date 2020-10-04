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調查指劏房床位呎價105元貴豪宅近2倍　團體促向劏房戶發租金津貼

社會 22:14 2020/10/04

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社協調查指，劏房床位呎租達105.6元，貴豪宅呎價近2倍。（資料圖片）

本港樓價高企，劏房呎租較豪宅更貴。社區組織協會一項調查發現，劏房床位呎價最貴達105.6元，較約1,000呎豪宅35.5元呎價貴近2倍。

社協在上月下旬訪問了439名不適切居所住戶，發現在今年8月，約18呎的床位每平方呎平均租金達105.6元，較去年9月貴14元，增幅達15.3%。而60呎的板房或梗房，今年8月平均呎價為50.7元，較去年9月貴2.8%；135呎的分隔樓宇每呎37.5元。最大的1,076呎以上的豪宅，平均呎價只有35.5元。

調查又發現，46.5%受訪者在過去3年曾被加租，有一成住戶在3年內，被加租3次或以上，有人曾累積加租近1,500元，亦有被一次過加租最高1,100元。

社協批評欠缺租金監管下，基層住戶只能「肉隨砧板上」，要求政府恆常向劏房戶發放租金津貼，規管租金加幅等。

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責任編輯：徐紹軒

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