教育局及長春社合辦比賽推自主學習中史　初中生繪製明信片盼華陀解救全球疫情

▲ 部分參賽學生作品。（教育局提供）

教育局課程發展處個人、社會及人文教育組與長春社文化古蹟資源中心，於上學年為全港中學生合辦「月旦古今：中國歷史人物小故事比賽」，鼓勵學生從閱讀中自主學習中國歷史。局方公布是次比賽共有超過110間學校、逾1.3萬人次參加。

是次活動設有「中國歷史人物小故事網上閱讀問答比賽」，學生亦可創作「古人日記」和「時空明信片」，以表揚各歷史人物的貢獻或品德情操。

經過評審甄選後，得獎名單已於上周六（3日）出爐，鑑於疫情關係，大會改於網上公布比賽結果及得獎名單，相關視頻已上載至長春社「CACHe西約書室」面書專頁；所有得獎作品亦已上載至比賽網頁，供公眾瀏覽。

「時空明信片」中不少作品融合古今，充滿創意，其中來自聖母玫瑰書院的初中組冠軍作品，向華陀撰明信片，冀盼對方能給予「靈丹妙藥」解救全球疫情肆虐之勢。

「古人日記」初中及高中兩組均由德望學校的學生奪冠，兩人同樣以漢代王昭君為題，局方形容得獎作品的文學技巧亮麗耀目，對王嬙自憐無奈至豁然自若的心境轉變，或是琴音與荒野寂寥相扣的刻劃均細緻入微；亞軍則同以清代容閎為題，成功突現這位放洋留學先行者在華洋視角下對國家民族的思念。

教育局表示，得獎作品其後會結集成《學生成果集》，並分發至全港中學，以供教師和學生閱覽。

▲ 部分參賽學生作品。（教育局提供）

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責任編輯：馮琪雅