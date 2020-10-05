一次過移民歐洲31國 2年攞歐盟護照不是夢

只有取得護照 移民才算完成

近年移民潮再現，去留問題已成為港人間的討論熱話，尤其自從今年7月英國政府宣布放寬BNO持有人的移英限制，更推一步令更多港人蠢蠢欲動，而英、美、澳、加等傳統國家需考慮移民監等問題，一般需 6 – 10 年時間取得護照，所以，一些歐盟成員國也開始受到港人注目，2年便可取得護照，而且投資金額門檻低、毋需坐移民監或全球徵稅，一本黃金歐盟護照一次過通行歐洲31個國，享有居住、工作等福利，相當吸引﹗



BNO 移民 財務安排要審慎

就討論度而言，英國BNO簽證或許是目前最熱門的移民方案，因為合資格的申請人只要居住6年便可以申請入籍，較相起以往投資移民英國需要200萬鎊（約港幣2,000萬元）資產，門檻的確大幅降低。然而，BNO簽證要求申請人舉家同行，不接受「太空人」分兩地居住，意味需要放棄香港的工作及生活，假設家庭年收入150萬，6年便沒有900萬港幣。而且在英國全球徵稅的政策下，股票升值和房產升值等都需要交向英國繳納稅項，最高稅率更高達45%，因此高收入及有資產的人士更需要審重考慮財務安排。

▲ 大部分熱門移民國家都設有坐移民監的要求，意味申請人需放棄香港的工作及生活。



歐盟國別永居和歐盟護照大不同

目前歐洲仍有部分國家不設居住年期要求，但申請時要注意分歐盟國別永居項目和直接取歐盟護照項目。



前者只享受該國自由居住和享受福利的權利，例如葡萄牙和愛爾蘭的黃金簽證，就僅限於取得永居但不保證取得護照項目。



歐盟護照則可以在歐盟全部成員國自由居住、工作及享有其他福利，待遇可謂大相逕庭。歐盟成員國包括德國、愛爾蘭、荷蘭、芬蘭等。目前只有保加利亞、馬耳他和塞浦路斯這三個國家可以無移民監、直接取到歐盟護照。



港人移歐熱門選擇-葡萄牙和保加利亞，最低門檻250萬港幣

葡萄牙的黃金簽證只要投資當地房地產約35至50萬歐元，具備良民證及通過體檢，5年便可以輕易取得永久居留身份。惟想申請入籍取得護照，申請人還要通過語言試及入籍試，以及最關鍵性的一項——需證明與葡萄牙建立緊密聯繫，但是這項沒有明確指引。而過往也有不少港人申請入葡籍時，正因為這個原因而被拒絕。

▲ 葡萄牙黃金簽證的申請人只需5年時間便可以取得永久居留身份，但如果要申請入藉，仍有一定難度。





如果目標是無移民監、快速取到歐盟護照，申請保加利亞歐盟護照目前投資門檻是最低的。只需動用250萬港幣資金即可完成。攞到保加利亞簽發的歐盟護照，申請人全家就可以去德國、愛爾蘭和荷蘭等發達歐洲國家自由生活工作和享有福利。而且可以實現三代移民，子女移民沒有任何年齡限制。



現時除了保加利亞，還有另外兩個國家可透過投資入籍取得黃金歐盟護照，包括馬耳他和塞浦路斯。在時刻轉變的全球局勢下，早日成功入籍早日獲得一份安心，更可免卻因政策隨時改變而遭受的任何風險。



▲ 黃金歐盟護照一步到位，只需兩年便可獲得歐盟護照。









歐盟護照持有人享有完善的福利和權利

根據《歐洲聯盟條約》，任何人只要獲得歐盟成員國其中一個國家簽發的護照，即可成為歐盟公民，有權在歐洲31國包括愛爾蘭、德國、荷蘭、法國等地自由居住，享有就業、教育及醫療福利及社會保障等權利。歐盟公民還享有歐盟領事保護權和可以世襲。



持有歐盟護照，便可以彈性規劃最適合自己的生活，即使要在愛爾蘭讀書，在德國或荷蘭發展，在西班牙葡萄牙退休，也不再是遙不可及的空想！





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