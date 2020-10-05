歐洲31國通行 2年攞歐盟護照不是夢

多國移民不是夢﹗

近年移民潮再現，去留問題已成為港人間的討論熱話，尤其自從今年7月英國政府宣布放寬BNO持有人的移英限制，更推一步令更多港人蠢蠢欲動。其實除了英、美、加、澳、紐、日、台等熱門選擇外，一些歐盟成員國也開始受到港人注目，不僅因為投資金額門檻低、毋需坐移民監或全球徵稅，而且持有一本黃金歐盟護照即可通行歐洲31個國家兼享有福利，變相實現多國移民，相當吸引﹗

就討論度而言，英國BNO簽證或許是目前最熱門的移民方案，因為合資格的申請人只要居住6年便可以申請入籍，較相起以往投資移民英國需要200萬鎊（約港幣2,000萬元）資產，門檻的確大幅降低。然而，BNO簽證要求申請人舉家同行，不接受「太空人」分兩地居住，意味需要放棄香港的工作及生活。加上現時英國經濟同樣受到疫情影響，失業率已經攀升到9%，異地搵工並不容易，即使能夠保留香港的收入和資產，但在英國全球徵稅的政策下，股票升值和房產升值等都需要交向英國繳納稅項，最高稅率更高達45%，所產生的經濟隱憂絶對不容忽視。

▲ 大部分熱門移民國家都設有坐移民監的要求，意味申請人需放棄香港的工作及生活。



想享有低門檻又不想坐移民監，其實也不乏選擇。目前歐洲仍有部分國家不設居住年期要求，但申請時要注意當中也分有永久居留身份及歐盟公民身份﹕前者只享受該國自由居住和享受福利的權利，後者則可以在歐盟成員國自由居住、工作及享有其他福利，待遇可謂大相逕庭。

以葡萄牙的黃金簽證為例，只要投資當地房地產約35至50萬歐元，具備良民證及通過體檢，5年便可以輕易取得永久居留身份。惟如果想申請入籍取得歐盟護照（歐盟公民身份），除了要滿足居住條件，申請人還要通過語言考試及入籍試，以及最關鍵性的一項——需證明與葡萄牙建立緊密聯繫，例如加入當地商會等，否則會被當局拒絶葡籍申請。而過往也有不少港人申請入葡籍時，正因為這個原因而被拒絕。

▲ 葡萄牙黃金簽證的申請人只需5年時間便可以取得永久居留身份，但如果要申請入藉，仍有一定難度。



需知道移民的終極目標是入籍，只有入籍取得護照，整個移民過程才算完成。相比之下，申請黃金歐盟護照更為便捷，原因是速度快，最快兩年就可入籍，毋須坐移民監、毋須通過語言試。而且透過移民指南針獨家財務安排，只須動用約港幣250萬元資金便可取得歐盟護照。現時只有三個國家可透過投資取得黃金歐盟護照，包括保加利亞、馬耳他和塞浦路斯。在時刻轉變的全球局勢下，早日成功入籍早日獲得一份安心，更可免卻因政策隨時改變而遭受的任何風險。

▲ 黃金歐盟護照一步到位，只需兩年便可獲得歐盟護照。



更重要的是，根據《歐洲聯盟條約》，任何人只要獲得歐盟成員國其中一個國家簽發的護照，即可成為歐盟公民，有權在歐洲31國包括愛爾蘭、德國、荷蘭、法國等地自由居住，享有就業、教育及醫療福利及社會保障等權利，從此便可以彈性規劃最適合自己的生活，即使要在愛爾蘭讀書，在德國或荷蘭發展，在西班牙葡萄牙退休，也不再是遙不可及的空想！



免費參加【歐洲移民分享日】(pic: logo)

日期﹕10月11日（星期日）

時間﹕（第一場）上午11:00至下午12:30

（第二場）下午 2:00至下午3:30

（第三場）下午 4:15 至下午5:45

地點﹕富豪香港酒店

立即登記﹕https://bit.ly/2S7pKMy

移民指南針

查詢電話 : (852) 6758 6434

電郵: info@immcompass.com

網址: https://www.immcompass.com/

Facebook: https://bit.ly/32x9gSn

(資料由客戶提供)