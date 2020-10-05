【過大禮】陳瀅+賴慰玲+蔡思貝搶嫁女餅　何雁詩下月嫁鄭俊弘：婚期愈近心情愈緊張

▲ 陳瀅、蔡思貝和賴慰玲等好友齊集何雁詩的家見證過大禮。

何雁詩（Stephanie）將於11月嫁給鄭俊弘（Fred），好姊妹陳瀅、日前鄭俊弘到何家過大禮，蔡思貝和賴慰玲等齊集女家陪待嫁新娘，氣氛歡樂。隨着婚期愈來愈近，何雁詩表示心情緊張，並因受疫情影響為大日子準備不同計劃。

▲ 鄭俊弘過大禮。（取自IG）

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何雁詩將於11月7日與鄭俊弘在港簽字結婚及擺酒，迎接人生新一頁。陳瀅於社交平台分享喜悅，眾人齊赴女家過大禮，並拋嫁女餅祝賀一對新人。

被問到心情如何時，Stephanie表示其實早上他們還是帶着很放鬆的心情，但當所有親朋戚有開始陸續到達的時候就覺得時間很趕。

她說：「整個處理過大禮的過程都感到很順利，大家的情緒又很高漲，爸爸媽媽看到都很開心。Fred則說為他的家人及兄弟都一齊到賀而感到很開心。兄弟們一齊幫忙搬禮餅及生果過來，將成個過大禮都做到好傳統，好十全十美。」

▲ 賴慰玲、蔡思貝和陳瀅合照留念。（陳瀅IG截圖）

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被問到收到那麼多金器有沒有計算大概總值幾多錢時，Stephanie表示不太清楚，但是她很多謝Fred「揼重本」，因為有這麼多金器，之後在結婚那天一定可以很靚。

談到過大禮過程大妗姐說出那麼多祝賀詞的時候那一句最感動他們？Fred說永結同心最令他感動。而中國傳統這麼多，最深刻印象的是看到Stephanie爸爸拿了一堆豆、花生去表達連生貴子。

而Stephanie則說百年好合最令她感動，因為維繫一段關係並不簡單，而他們剛剛結婚其實只是一個新的開始，覺得之後這麼多年的磨合，需要大家在身邊支持大家，才是最大嘅挑戰，希望他們可以一起將所有難關一一擊破。

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問到爸爸媽媽有沒有說哪一句話令她很感動？Stephanie笑說：「爸爸這麼多年養育自己的女兒真是太值得了，因為今天收到這麼多禮物。」

她又笑言一眾姊妹玩得很開心，「她們不停地搶嫁女餅，並祝我連生貴子，現場很熱鬧。」自從賴慰玲誕下兒子之後，大家都很開心，每一次有新的小朋友進入這個大家庭都覺得很興奮，所以很多人都祝福她「生多啲」。

問到婚期有否受疫情影響，她說：「婚期愈近心情愈緊張，我和Fred都會因應疫情而準備定不同計劃，會有Plan A和Plan B。」

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何雁詩和鄭俊弘於17年公開戀情，不過當時鄭俊弘曾被指早有女友，何雁詩疑似成為第三者，因此受過不少外間批評。

不過，當時鄭俊弘堅決保護何雁詩，並願承擔所有責任。何雁詩亦曾坦言二人承受外間壓力很大，即使躲在家也要隔着百葉簾，會怕被人監視。

後來二人選擇於機場拖手公開戀情，勇敢認愛。何雁詩說：「我知道當天外出時便需要面對記者，Fred覺得在這件事情上負了我，希望可以盡自己的能力令我的情緒舒服一點，所以便選擇了和我一起去機場。」

二人的情路歷盡風雨，終於在今年元旦日貼婚照宣布訂婚好消息。