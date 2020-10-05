【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案
社會 10:35 2020/10/05
本港新冠肺炎疫情反覆未定，消息指今日（5日）新增約11宗確診個案，較昨日增加。截至昨日本港個案累計5,114宗，包括5,113宗確診個案和1宗疑似個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，由9月27日起至少出現6宗源頭不明個案，當中涉及曾往酒吧人士，他憂慮隨著陸續放寬社交距離措施，會演變為第四波疫情，因此要小心處理，詳情即看【下一頁】
本港昨日（4日）新增5宗新冠肺炎確診個案，其中1宗屬本地感染源頭不明個案，涉及一名27歲家庭主婦，與家人居長宏邨。她曾與一名新來港的泰國朋友見面，而該名朋友屬已確診個案。詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心初步調查發現，早前確診的22歲IVE男學生和26歲滯港泰國女子，兩人曾於上月23日到訪尖沙咀赫德道利就商業大廈一間樓上酒吧「China Secret」。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳子謙