【鼻咽拭子】女子接受鼻咽檢測後頭痛鼻流出液體　揭拭子戳到頭骨小洞流腦脊髓液

▲ 女子接受鼻咽檢測後鼻孔流出液體，揭拭子戳到頭骨小洞流腦脊髓液。

新冠肺炎疫情下不少人都需接受檢測，美國一名40多歲的女子接受鼻咽檢測後，鼻孔不斷流出不明液體並出現頭痛、嘔吐等症狀甚班嚐到金屬味。經醫生檢查，發現女子接受檢測時被拭子戳到頭骨小洞，導致流出腦脊髓液。

據《美國醫學會雜誌──耳鼻喉科與頭頸外科》發表研究內容，一名40多歲的女子接受鼻咽拭子檢測後，鼻孔流出不明液體、頭痛、嘔吐，亦逐漸畏光、頭頸僵硬，甚至嚐到金屬的味道。經醫生檢查，確認鼻孔流出的不明液體為腦脊髓液。

醫生透過掃描圖片及女子的病史分析，發現她的鼻腔曾開刀移除息肉，並且於2017年就患上腦膨出（encephalocele），這種疾病會導致頭骨無法完全閉合，所以進行鼻咽拭子檢測時如不小心戳到頭骨小洞，就會令腦脊髓液流出。

拭子本身並未傷害到顱骨底，但鼻咽拭子這種侵入性測試會對患者的腦膨出造成創傷。

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目前該女子已進行頭骨修復手術，愛荷華大學研究團隊對此案例進行研究發表。研究團隊特別提醒，進行檢測時應提前詢問腦部病史，避免再次出現類似個案。

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責任編輯：羅嘉欣