【生活智慧】幫老公漂白衫領卻變「血案現場」　人妻驚覺一個原因染出大片血紅

▲ 人妻為老公漂白衫領，卻染出一片血紅色。

幫老公洗裇衫洗出血色？近日有日本人妻在社交平台分享，用漂白水幫丈夫洗裇衫領時，不但沒有變白，反而染出一片血紅色，令她大吃一驚，不知所措。後來，她才發現染紅這裇衫的元兇是一樣出門常用的東西，並在網民協助下成功將裇衫領漂白。

有日本人妻近日在Twitter發文，她表示，在老公的裇衫衣領上淋了漂白水，結果卻染出一片像血一樣的暗紅色，令她著急不已。而從其上載的照片可見，原本白色的裇衫領，似乎在她擦洗時愈漂愈紅，就像被血染了一樣。其後，她找出原因，

好像是因為防曬乳對氯漂白劑會有反應才變紅...不會吧...

▲ 衫領染出一大片血紅色，觸目驚心。（Twitter圖片）

防曬乳與漂白水化學物產生反應

有做化妝品開發的網民表示，防曬乳含有專門吸收紫外線UVA的化學物，跟氯漂白水產生反應才變紅色，但如果是氧漂白水就不會出現這樣的情況。

有網民亦笑言，自己遇上同樣的情況，「之前我把女兒只有兩件的制服弄成這樣，我也以為是世界末日了」，有網民亦指，之前漂白老公喜歡的裇衫時，也遇過類似的慌張事件，但只要把產生反應的化合物洗去就可以恢復原狀。

我記得只要洗掉衣領上的防曬乳後，紅色就會消失，先用一般的洗衣液徹底洗淨，之後再漂白應該就沒問題了。

▲ 用普通洗衣液清洗衣領後，衣領重回雪白。（Twitter圖片）

而人妻嘗試加入洗衣液清洗裇衫後，顏色就變淡很多，而曬乾後，原本的血紅色也消失了。

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責任編輯：王明芳