【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閲讀理解認識香港茶餐廳文化

▲ 小六中文名校精選試題答案。

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以下為小六中文練習參考答案：

一.

1. 昂貴

2. 不盡

3. 因為在香港可以吃到不同國家的菜式。

4. 受着西式生活文化影響，普遍華人開始愛上喝西茶，但他們無法光顧專為西方人士開設、價錢昂貴的西餐廳，平民化的茶餐廳便開始應運而生。

5. 「聚腳點」是指可讓人們一起聚餐的地方。

二.

1. 2 >5 >4 >1 >3

2. 3 >1 >2 >4 >5

3. 5 >1 >2 >4 >3

4. 5 >4 >3 >1 >2

5. 1 >5 >3 >2 >4

三. (以下為參考答案，其他合理答案也可)

1. 今年七月第三波新冠肺炎疫情於彩虹坪石邨開始爆發了。

2. 媽媽安排妹妹在家中參加了一個英語視像課程。

3. 我的胖弟弟在飛鵝山山頂放風箏。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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