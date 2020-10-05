時裝品牌KENZO創辦人高田賢三染新冠肺炎病逝　70年代以花卉圖案驚艷巴黎時尚界　

▲ 時裝設計師KENZO患新冠肺炎逝世，享年81歲。

在新冠肺炎籠罩下，一個又一個壞消息傳來，就連早在70年代已經進佔巴黎的日本時裝設計師KENZO（高田賢三），亦不敵這世紀疾病，周日在巴黎市郊的醫院逝世，享年81歲，他一生留下的時裝傳奇，仍然叫人津津樂道，影響不少後來的設計師和大家的品味。

▲ KENZO表示他的設計就是希望令人穿上後覺得開心。（圖片法新社）

KENZO可說是第一代打進世界市場，站立於巴黎舞台的日本時裝設計師，他比山本耀司和川久保玲這些日本時裝大師還要早出道。

出生於1939年於日本兵庫省姬路市的他，少年時代有感大學生活乏味，於是退學考進東京文化服裝學院（Bunka Gakuen）修讀時裝，同時他亦是第一批能夠就讀於該校的男生之一。年少的他抱著宏大的理想決意要到時裝「聖地」巴黎去闖，在1965年他和當時另一位著名已故時裝設計師Matsuda一起乘客輪往巴黎旅行尋夢。

▲ KENZO的服裝充滿色彩和集各國的民族服元素於一身。（圖片法新社）

而結果的是他一人留在「花都」。1970年他以Jungle Jap店舖名義在巴黎舉行時裝展，服裝上大膽地用上鮮艷色彩和日本民族風格，令當時巴黎的時尚人士為之驚嘆，甚至法國版《ELLE》立即將他的時裝刊登於雜誌封面。

及後他將品牌名字改為KENZO，聲明大噪，1975年回日本舉行一連兩天的時裝展，合共有18,000人參與，成為當時社會上的話題。

▲ KENZO與我們的香港時裝女皇Joyce Ma。（圖片法新社）

▲ 前年曾推出個人自傳。（網上圖片）

1993他將品牌售與LVMH集團，交由助手負責，1999年正式宣布退休，集團亦先後找來Antonio Marras、Opening Ceremony和今天的Felipe Oliveira Baptista打理品牌，當中Opening Ceremony更從他的時裝檔案中取得靈感，設計出一件老虎頭刺繡衞衣在市場上大賣，令不少新一代消費者重新認識品牌名字。

其實KENZO縱使引退，但背後仍然退而不休，今年1月才發布全新家居品牌K3和準備為舞台劇《蝴蝶夫人》（Madame Butterfly）設計服裝，可惜這些家品或服裝都可能因為他的逝世而無緣與大家再見。

▲ 今年1月在他巴黎的家發表了一個名為K3家品系列。（圖片法新社）

▲ KENZO和已故的大師Karl Lagerfeld。（圖片cultclassiclondon ig）

KENZO的成功，除了將不同東方國度，例如日本和中國等民族服裝的元素注入時裝外，只此一家大膽繽紛的用色和大量使用不同的花卉圖案，都成為他設計上簽名式的印記，促使70年代的法國人大開眼界，就正如他曾經向英國資深時裝傳媒人Suzy Menkes表示：

由始至終，我想做的都是希望設計一些令人開心和顏色繽紛服裝，令女性身體感受到自由。

雖然KENZO在這個昏亂的時代不幸染上疫症而逝世，但無可否定的是在他在時裝史上留下種種美麗回憶是沒有一個人能夠可以取代的。

記者：何偉雄