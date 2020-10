【小學試題】小一英文搶分練習題答案　辨別「a」和「an」避免混肴

▲ 小一英文搶分練習題答案。

全港中小學及幼稚園已經全面恢復面授課程,TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎,助孩子溫故知新,家長可陪伴小朋友,利用空餘時間吸收新知識,盡快趕上學習進度。

以下為小一英文練習參考答案:

Part A

1. a

2. an

3. an

4. a

5. an

6. an

7. an

8. an

9. a

10. an

11. an

12. a

Part B

1. an

2. an

3. a

4. an

5. an

6. a

7. an

8. an

9. a

10. a

Part C

Colour "apple", "egg", "ant", "eye", "ox".

Part D

1. Dad, mum and I live on Hong Kong Island.

2. We go to the park every week.

3. The park is on Moon Street.

4. Mr. Lee and Mrs. Lee come from China.

5. They go to the park with their son, Tom.

6. Uncle Tim and Auntie Tammy go to the park in the morning.

答案由「進研教育」提供。

