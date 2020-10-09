【氣炸食譜】氣炸鍋輕鬆做香脆氣炸月亮蝦餅 比酒樓炸雲吞更厚肉足料
精明消費 13:43 2020/10/09
近期氣炸鍋非常受歡迎，用來炸食物既可省食油，又可減少家中油煙，簡單完成不同食物。今次Ricca跟著Cook1Cook的食譜來做氣炸月亮蝦餅（炸蝦餅），它好像酒樓的經典菜色「炸雲吞」，而且自己做的氣炸月亮蝦餅可以做出比酒樓的「炸雲吞」更厚肉足料！
材料
蝦仁 300g
春捲皮 2張
調味料
- 薑末 1小匙
- 蒜末 1小匙
- 油 1大匙
- 雞蛋 1顆
- 粟粉 2大匙
- 鹽 少許
- 白胡椒粉 1/2小匙
沾醬
- 泰式雞醬 2大匙
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做法
1. 將春捲皮修剪成適合的大小備用。
2. 以刀身拍打蝦仁後，剁成蝦膠。
3. 將蝦膠與蛋、粟粉、白胡椒粉及鹽混合均勻。
4. 將混合好的蝦膠拌勻至起膠。
5. 將蝦膠舀入指捲皮中央鋪平，蓋上另一片春捲皮
6. 用手或面粉棍令蝦餅的厚度均勻。
7. 將蝦餅置於氣炸鍋中，用叉於蝦餅上叉小孔。
8. 噴上適量的油。
9. 以180度7分鐘氣炸班金黃色。(可在最後兩分鐘時反轉蝦餅，令色澤更均勻。)
10. 切成六等分，與泰式雞醬共同盛盤即可。
食譜提供：Cook1Cook
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責任編緝：王芷瑩