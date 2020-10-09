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【氣炸食譜】氣炸鍋輕鬆做香脆氣炸月亮蝦餅　比酒樓炸雲吞更厚肉足料

精明消費 13:43 2020/10/09

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

用氣炸鍋可輕鬆做出氣炸月亮餅（炸蝦餅）。

近期氣炸鍋非常受歡迎，用來炸食物既可省食油，又可減少家中油煙，簡單完成不同食物。今次Ricca跟著Cook1Cook的食譜來做氣炸月亮蝦餅（炸蝦餅），它好像酒樓的經典菜色「炸雲吞」，而且自己做的氣炸月亮蝦餅可以做出比酒樓的「炸雲吞」更厚肉足料！

材料

蝦仁　300g

春捲皮　2張

調味料

  • 薑末　1小匙
  • 蒜末　1小匙
  • 油　1大匙
  • 雞蛋　1顆
  • 粟粉　2大匙
  • 鹽　少許
  • 白胡椒粉　1/2小匙

沾醬

  • 泰式雞醬　2大匙

點擊大圖了解做法：

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做法

1.　將春捲皮修剪成適合的大小備用。

2.　以刀身拍打蝦仁後，剁成蝦膠。

3.　將蝦膠與蛋、粟粉、白胡椒粉及鹽混合均勻。

4.　將混合好的蝦膠拌勻至起膠。

5.　將蝦膠舀入指捲皮中央鋪平，蓋上另一片春捲皮

6.　用手或面粉棍令蝦餅的厚度均勻。

7.　將蝦餅置於氣炸鍋中，用叉於蝦餅上叉小孔。

8.　噴上適量的油。

9.　以180度7分鐘氣炸班金黃色。(可在最後兩分鐘時反轉蝦餅，令色澤更均勻。)

10.　切成六等分，與泰式雞醬共同盛盤即可。

食譜提供：Cook1Cook

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責任編緝：王芷瑩

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