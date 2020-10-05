【夫妻放閃】蒙嘉慧罕有分享夫妻對話放閃　伊健曾做一件事令Yoyo願託付終生

▲ 蒙嘉慧罕有分享夫妻對話放閃，鄭伊健53歲生日擁「特權」叫Yoyo肥婆。

鄭伊健與蒙嘉慧（Yoyo）由拍拖到結婚都一直較為低調，二人亦甚少更一起在社交網站放閃，鄭伊健與蒙嘉慧大多時候都是分別向網友分享工作花絮照。不過適逢昨日（10月4日）是伊健的53歲生日，Yoyo罕有在社交平台放閃，分享夫妻間的甜蜜日常對話。

昨日，蒙嘉慧在IG貼出一張牛腩麵的照片，分享與伊健食牛腩麵做早餐慶祝生日時的對話。Yoyo寫道，當時自己正考慮要不要多點一份鮮油奶多時，忽然問伊健：「老公，如果我第時變咗做肥婆呢⋯⋯」

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▲ Yoyo罕有地分享夫妻日常。（instagram圖片）

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鄭伊健蒙嘉慧放閃

話未說完，壽星仔伊健馬上回應：「唔係第時，已經係！」又好笑又好氣的她馬上把對話放到社交網站「大讚」老公：「你叻！一年入面你係有一日可以咁講嘢！Happy Birthday！」

網民除向伊健送上生日祝福外，亦有不少人指鄭生鄭太「耍花槍」非常甜蜜。

▲ 喜好戶外運動的鄭氏夫妻六月出海遊玩。（instagram圖片）

愛妻號伊健

鄭伊健與蒙嘉慧在2013年結婚，婚後Yoyo淡出幕前，只偶爾接一些演出。夫妻早有共識未打算生兒育女，繼續享受二人世界。

而伊健亦愛屋及烏，早前有傳他斥資近千萬於元朗購買地皮為外父建安樂窩，他接受TOPick訪問時曾稱：「我最大的責任，就是要照顧好家人及自己的健康。因為醫生常指Yoyo身體不好，甚至可能會有病也不知道，所以她首要是調理身體，現時她生活也很輕鬆，有想做的工作便做，或去學習新事物。」

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一直注重親情的鄭伊健，對蒙嘉慧家人也是非常細心，蒙嘉慧曾接受訪問指，在2007年與伊健初拍拖時，Yoyo的媽媽患癌住院，因蒙嘉慧當時要時常在內地拍劇，幸得伊健經常到醫院陪伴當時的未來外母，直至2010年蒙媽媽過身。蒙嘉慧對鄭伊健伴母親走過最後歲月甚為感動，認為可託付終生。

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