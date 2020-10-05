天文台早上一度發出黃色及紅色暴雨警告　林超英：今日情況頗為奇特

▲ 天文台今早先後發出黃色及紅色暴雨警告。（黃建輝攝）

中秋國慶長假期後首個工作天，天文台今日(5日)早上一度發出黃色及紅色暴雨警告，有道路受水浸影響積滿黃泥水，亦有多處有交通意外或壞車，多區交通嚴重受阻。

天文台今早7時25分發出黃色暴雨警告信號，40分鐘後改發紅雨，維持一小時後又以黃雨取代，到9時30分所有暴雨警告信號取消。暴雨期間多區交通嚴重受阻，部分地區出現水浸。

天文台前台長林超英亦於其社交網站fb專頁提到，今早一場紅雨頗為奇特，8時前後廣東沿岸只有香港一地大雨，而香港境內只有維港兩岸大雨，閃電範圍很細小。

他又指出，衛星照片看到雲塊到達香港境才「爆發」，想到兩個可能性，一是東風遇上香港的山製造上升氣流，二是香港市區相對熱誘發較強上升氣流，或是兩者一齊發功：

簡單地說，不穩定的氣流來到維港「㷫到爆」。

根據天文台預測，本港今日大致多雲、有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風；而與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區，該區正午時分氣溫普遍較昨日低2、3度。

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責任編輯：陳正怡