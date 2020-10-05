【親子溝通】機構籲家長留心觀察子女復課情緒 每日3分鐘親子傾談感受紓壓力
復課之後，家長有沒有留意到小朋友比以前壓力大了，不知可以怎樣關心和支援他們。情緒教育機構JUST FEEL在復課期間，推出感講Challenge活動，鼓勵家長抽時間了解小朋友內心世界，家長只要抽3天用「感受需要卡」，每次花3分鐘關心小朋友感受和需要，並在機構Facebook分享過程，就會免費獲得一本「感講日記」，跟小朋友建立分享感受需要的習慣。
參加方法：
1.邀請小朋友揀最能夠代表自己當日感受及需要的卡
2.用3分鐘同小朋友傾感受同需要
3.影一張小朋友當天選擇的「感受需要卡」圖片
4.在Facebook分享照片同用卡過程，並加上@JUST FEEL 同 #感講Challenge
由即日至10月19日，家長只要抽3日用「感受需要卡」，每次都做齊以上4步，就會免費獲得一本「感講日記」。
提供買卡優惠
另外，有興趣參加但未有「感受需要卡」的家長，現可以點擊機構Facebook連結，參與感講challenge，以優惠碼“justfeelchallenge”，便會以$80買到原價$199的感講卡回家用。
機構聯合創辦人楊思毅解釋，「感講日記」是JUST FEEL為家庭設計，目的是促進親子溝通。日記左右頁分別是父母篇和孩子篇，讓雙方每天完成4個步驟，包括：
1.雙方各自填寫感受溫度和三個感受，例如：滿足，放鬆，困感；
2.然後寫下當天的感受需要和深刻的事，可以用畫或寫表達；
3.輪流互相分享，練習表達自己的感受需要，同時練習聆聽對方。
4.應用日記當天的小知識，加深對感受需要同埋溝通的理解。
記者：胡麗珊