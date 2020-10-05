【親子溝通】機構籲家長留心觀察子女復課情緒　每日3分鐘親子傾談感受紓壓力

▲ 機構在疫情前在小學推動用卡分享感受和需要。(機構提供)

復課之後，家長有沒有留意到小朋友比以前壓力大了，不知可以怎樣關心和支援他們。情緒教育機構JUST FEEL在復課期間，推出感講Challenge活動，鼓勵家長抽時間了解小朋友內心世界，家長只要抽3天用「感受需要卡」，每次花3分鐘關心小朋友感受和需要，並在機構Facebook分享過程，就會免費獲得一本「感講日記」，跟小朋友建立分享感受需要的習慣。

▲ 「感講日記」是JUST FEEL為家庭設計，目的是促進親子溝通。

參加方法：

1.邀請小朋友揀最能夠代表自己當日感受及需要的卡

2.用3分鐘同小朋友傾感受同需要

3.影一張小朋友當天選擇的「感受需要卡」圖片

4.在Facebook分享照片同用卡過程，並加上@JUST FEEL 同 #感講Challenge

由即日至10月19日，家長只要抽3日用「感受需要卡」，每次都做齊以上4步，就會免費獲得一本「感講日記」。

▲ 完成4個步驗，並把過程放上臉書，可獲獎品。(機構提供)

▲ 家長現可以臉書優惠碼購買感講卡。(機構提供)

提供買卡優惠

另外，有興趣參加但未有「感受需要卡」的家長，現可以點擊機構Facebook連結，參與感講challenge，以優惠碼“justfeelchallenge”，便會以$80買到原價$199的感講卡回家用。

機構聯合創辦人楊思毅解釋，「感講日記」是JUST FEEL為家庭設計，目的是促進親子溝通。日記左右頁分別是父母篇和孩子篇，讓雙方每天完成4個步驟，包括：

1.雙方各自填寫感受溫度和三個感受，例如：滿足，放鬆，困感；

2.然後寫下當天的感受需要和深刻的事，可以用畫或寫表達；

3.輪流互相分享，練習表達自己的感受需要，同時練習聆聽對方。

4.應用日記當天的小知識，加深對感受需要同埋溝通的理解。

記者：胡麗珊