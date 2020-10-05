【新冠肺炎】梁子超形容疫情反彈：需快速地將個案「清零」

▲ 梁子超形容疫情反彈。

本港疫情未止，呼吸系統科專科醫生梁子超今日（5日）於電台節目《千禧年代》說，本港一連5日持續出現6宗源頭不明個案，與早前只是單一性的出現不明源頭個案情況不同，形容現時疫情不是反覆，是「反彈」，而一旦「反彈」後個案就會按軌跡上升。若在未能做到快速地將個案「清零」，只會繼續拖垮經濟。

梁子超呼籲市民收拾假期的心情並減少不必要的社交活動，他續指，相信未來一星期會出現遲發病的確診個案，又說若本港今次失去將個案「清零」的時機，會令到很多行業繼續「半天吊」，長期下只會拖垮經濟，強調若然社會共同不作出多方面的付出及配合，是無可能成功控制疫情。

提到本港再出現涉及酒吧的確診個案，梁子超說酒吧本為高危群組，估計部分酒吧運時作存在灰色地帶，在如此情況下應說服業界應該暫停重啟服務。他續指新個案也揭露出現監管及追蹤漏洞，公共衞生部門未必掌握資料，令執法未能到位，同時也應更嚴厲地執法。

早前確診的22歲IVE男學生和滯港泰國女子，曾於上月23日曾到訪尖沙咀酒吧「China Secret」。點擊圖片即睇酒吧情況：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他又稱，現時市面各種高危社交活動已完全恢復，亦復見商場展覽活動：

不要以為戴口罩、清潔雙手就萬能，(人口)密集的活動就算戴口罩，仍有交叉感染風險。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日被問及，近日疫情是否已屆第四波時，提到已知是次疫情一直未「斷尾」，「數第幾波無意思」。詳情即睇【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，由9月27日起至少出現6宗源頭不明個案，當中涉及曾往酒吧人士，他憂慮隨著陸續放寬社交距離措施，會演變為第四波疫情，因此要小心處理，詳情即看【下一頁】

本港昨日（4日）新增5宗新冠肺炎確診個案，其中1宗屬本地感染源頭不明個案，涉及一名27歲家庭主婦，與家人居長宏邨。她曾與一名新來港的泰國朋友見面，而該名朋友屬已確診個案。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心初步調查發現，早前確診的22歲IVE男學生和26歲滯港泰國女子，兩人曾於上月23日到訪尖沙咀赫德道利就商業大廈一間樓上酒吧「China Secret」。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎