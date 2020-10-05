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【日本新事】多啦A夢50周年彩繪電車登場　10月8日東京開通叮噹手臂變吊環

休閒 11:11 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

多啦A夢50周年彩繪電車，將於10月8日東京開通！

今年是多啦A夢號問世50周年，除了推出《大雄之新恐龍》電影外， 西武鐵道亦宣布將與藤子‧F‧不二雄製作公司合作推出「DORAEMON GO！向未來出發 哆啦A夢號」彩繪電車，並從10/8起運行。

印有四次元百寶袋的座位區，相當有趣。(相片來源︰西武鐵道)

主題電車不僅車身顏色用藍色系塗裝，車頭及車門也以多啦A夢的臉型為概念設計。(相片來源︰西武鐵道)

多啦A夢號列車是 30000 系微笑列車 (Smile Train)8 輛車廂的版本（8 輛編成），將全面改為多啦A夢的粉藍系色調，從車身、車門到內部塗裝，仿如進入了多啦A夢的身體！車頭跟車門都是多啦A夢的標誌性圖案，相當吸晴。

乘客握住電車拉環時，就像握住多啦A夢的手一樣。(相片來源︰西武鐵道)

走入車廂，擋板以多啦A夢使用各種秘密道具的圖案為主題，座位以多啦A夢的四次元百寶袋為設計，模仿多啦A夢手臂的吊環，塗成隨意門的車廂連通門等，粉絲們應感到滿意。值得一提的是，座位還採用了特殊的抗菌、抗病毒機能纖維加工技術「CLEANSE」，在疫情下更讓人感到安心。

多啦A夢也在車上不時教導你乘車禮儀，比如不要大聲用手機喧嘩、注意關起來的門等等。(相片來源︰西武鐵道)

繪有各式各樣秘密道具的隔板，粉絲們最想擁有哪種道具？(相片來源︰西武鐵道)

由於製作多啦A夢動畫的新銳動畫公司辦公室就位於新宿線沿線的田無地區，因此西武鐵道決定以新宿線為中心來營運這台「DORAEMON-GO!」多啦A夢列車，10月8日就開動了，望疫情早日退去，大家可感受此童趣列車的魅力。

撰文︰馮柏偉

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