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賀知義勳爵獲任命為終審法院法官　非常任法官由的13名增加至14名

社會 11:16 2020/10/05

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賀知義勳爵獲任命為終審法院法官。（資料圖片）

終審法院首席法官馬道立，今日（5日）歡迎行政長官接納司法人員推薦委員會就任命賀知義勳爵為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦。終審法院首席法官知悉政府將會就這項推薦任命徵求立法會同意。賀知義勳爵獲任命為香港終審法院法官後，其他普通法適用地區非常任法官數目會由目前的13名增加至14名，這將提高處理終審法院工作的靈活性。

【新冠肺炎】梁子超形容疫情反彈下需快速地將個案「清零」：酒吧業界應該暫停重啟服務

根據《香港終審法院條例》（第484章），現設有一份非常任香港法官名單及一份其他普通法適用地區法官名單。目前，共有4名非常任香港法官及13名非常任普通法法官。非常任法官的人數上限為30名。在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由5名法官組成，即終審法院首席法官、3名常任法官及1名非常任香港法官或1名非常任普通法法官。

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責任編輯：郭家穎

　　           
　

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