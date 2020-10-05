【國泰危機】李永富未聞國泰裁員詳情　惟憂外地復甦快吸納人才影響本港航空業

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎導致全球航運業停擺，近日再傳出國泰航空將會大幅裁員，香港民用航空事業職工總會主席李永富暫未聽到確實消息和詳情，又擔心如有經濟體復甦得較快並吸納人才下，本港人才會被掏空，將對本港航空業造成影響。

香港民用航空事業職工總會主席李永富今日接受港台《千禧年代》訪問時，坦言有聽到傳聞指國泰航空將裁員，惟暫時未聽到確實消息及詳情，亦未知相關規模，估計機場不同工種都可能被裁，只是先後之分，有員工感到緊張及擔心。

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他又指，工會一直有與航空公司商討，強調裁員不是唯一的解決方法，現時已有數百名的從業員轉職為擔任保安等，擔心若有些經濟體復甦得較快，吸納人才，本港航空業復甦較慢，工程及技術員等工種易被外國挖走或轉到鐵路等行業，屆時對作為一條產業鏈的香港機場受影響，更會影響經濟復甦後情況。

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責任編輯：陳正怡