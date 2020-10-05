ALK肺癌標靶藥不斷發展 幫助病人存活一年又一

近年肺癌的治療發展迅速，為肺癌症治療帶來新的曙光，其中針對ALK肺癌的標靶藥物已發展至第三代，可以對付一些使用舊式藥物後出現的新基因突變，同時亦能夠控制轉移至腦部的癌細胞，延長病人的存活期之餘，副作用亦比傳統化療少，讓病人可以保有更佳的生活質素。



臨床腫瘤科專科醫生梁就茂指出，未有針對性的標靶藥物之前，晚期肺癌病往往只能接受化療，惟療效不算理想，而且副作用多，如嘔吐、脫髮及抵抗力下降等等可令病人十分辛苦，生活質素變得很差。現在則只要病人合適就可以使用標靶藥物治療。

ALK肺癌對標靶藥反應佳

「以ALK肺癌為例，病人可以使用標靶藥ALK抑制劑，治療反應率可高達70%，比傳統化療只有約三成明顯為佳，而病人的無惡化存活期亦大幅延長。」梁醫生強調，標靶藥不但療效較理想，最重要是副作用比較少，為病人帶來較好的生活質量。

在肺癌患者中，有接近80%屬於非小細胞肺癌，當中約有5%為簡稱ALK肺癌的ALK基因變異陽性肺癌。而ALK抑劑制就是ALK肺癌的一線治療選擇，現時更已發展至第三代藥物。

梁醫生說，在選擇藥物時會考慮病人的情況，並與病人仔細商量，然後再作決定，一般會以第一代或第二代ALK抑制劑用於一線治療。

新一代藥物可針對新基因突變

「使用第一線ALK抑制劑的病人，大約有一半在一年內會惡化，一方面可能是出現新的ALK基因突變而出現抗藥性，另方面則可能是癌細胞轉移至腦部，導致病情惡化。」梁醫生稱，過去在第二代標靶藥物失效後，僅能使用化療，而腦轉移病人可能要接受全腦或立體定位放射治療。現在則可以使用可針對基因突變及穿透血腦屏障的新一代ALK抑制劑。可以更有效控制病情，和推遲病人接受副作用較大的化療及電療的時間。

隨著愈來愈多治療可供選擇，肺癌病人的存活期亦顯著延長。

梁醫生直言，初行醫時，末期肺癌病人的存活率十分差，可能只有數月至半年的壽命，但現在則改善了不少，就以ALK肺癌為例，第一代標靶藥可以令病情受控約一年，若出現惡化則可轉用第二代藥物，又再可以控制一年多，再加上最新的第三代ALK抑制劑，幫助病人創造更長的存活期，並推遲進行化療的時間。

肺癌是肺部細胞異常生長所形成的癌病，長期高踞常見癌症的前列位置，更一直是癌症的頭號殺手。香港癌症資料統計中心的數據顯示，每年新症數目超過5,000宗，死亡人數逾3,800人。

遲發現令肺癌成頭號癌症

梁醫生指出，肺癌屬於比較「難醫」的癌症，主要原因是肺癌初期病徵不明顯，導致病人較遲才發現和求醫，經驗顯示多達六、七成個案確診時已屆晚期甚至末期，令治療變得棘手。

雖然如此，梁醫生仍鼓勵病人積極面對，不應放棄。他說：「現時有各種各樣的新藥物和治療可以選擇，每年甚至相隔數月便有新藥推出，故此即使是癌症末期也不等於沒有希望，尤其是標靶藥等新式治療，副作用相對較少，又可帶來不錯的療效。」

他稱，在各方努力下，癌症有望變成如糖尿病和高血壓般的慢性疾病，病人只要使用適當藥物控制病情，便可以繼續如常生活。



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