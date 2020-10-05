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【千面人生】張敬軒玩變臉App變肥媽惹哄動　一文盡睇軒仔撞樣女星潛力圖

娛樂 12:16 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

張敬軒撞樣肥媽。

歌手軒仔張敬軒再次撞樣女明星！昨晚（10月4日）軒仔張敬軒在個人社交平台分享變臉App的效果，被網民瘋狂恥笑變肥後的軒仔張敬軒撞樣肥媽，而軒仔張敬軒亦決定刪App洩憤。

張敬軒有「被歌手耽誤的諧星」之稱。（取自IG）

張敬軒惡搞容祖兒MV《Pretty Crazy》　軒仔反串扮Joey：睇到胃部不適【有片】

貪玩變肥媽

軒仔IG分享變臉App照片，其中一張變肥的效果被網民瘋狂洗板，甚至直呼肥媽，軒仔再次發揮笑匠功力配文：「我已經delete咗個App #完。」

阿Sa和王菀之質疑是原圖。（取自IG）

而軒仔的標籤更是精髓：「#識唔識唱甜蜜蜜吖 #在哪裏在哪裏見過你 #我好似真係有見過呢位阿姐 #人生於世上有幾個知己多少友誼能長存」

肥媽拍擋6號也現身留言：「你冇化妝，唔好以為我唔認得你...呀！肥媽」，而阿Sa則表示：「懷疑係原圖。」王菀之留言：「溫馨提示，你po錯咗未用app嗰張呀。」

軒仔在限時動態再次回應：「可吾可以俾我抖陣。」

【良心僱主】張敬軒餐廳受疫情影響停業2個月　軒仔同舟共濟決不裁員

多次撞樣女明星

其實軒仔已經不止一次撞樣女明星，除了變肥像肥媽，也有人指出變瘦和美肌下後的軒仔眉宇間帶點蔡思貝的影子，可見軒仔可塑性十分高，未來有更多潛力有待發掘。

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軒仔曾以女裝姿態模仿Emma Watson、容祖兒、倪晨㬢等，每次反串都相當敬業，因此軒仔有「被歌手耽誤的諧星」之稱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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