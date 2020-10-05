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【好人好事】孕媽搭巴士電話跌座位罅隙　好心港男不怕髒「撩凳底」遞消毒紙巾

親子 12:15 2020/10/05

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近日有準媽媽搭巴士時跌電話入座位罅隙，通車好心男乘客不拍髒伸手「撩凳底」，更遞上消毒濕紙巾給她抹電話。

孕婦粗身大細行動諸多不便，一不小心東西跌落地，未能蹲在地上一定不知所措。近日，一名準媽媽在社交媒體發帖，指在搭巴士準備下車時，不慎將電話跌落凳底，電話恰好卡在前面座位的罅隙，因腹大便便不宜彎低身執，在束手無策之時，前面座位的男乘客主動相助，不怕髒伸手「撩凳底」拾回電話，更細心遞上消毒紙巾抹電話，準媽媽非常感動。

一名準媽媽在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，指在本月3日晚上近7時乘搭296C巴士，眼見快將到站便起來準備下車，沒想到電話突然跌落地，而且攝入前座位凳底的細小罅隙，準媽媽感到非常無助。坐在前座的男乘客二話不說便伸手入凳底的罅隙，將電話「撩」出來，

條罅真係好窄，一定好污糟，好彩遇到好人。

此時，同車的巴士司機見狀，將行駛速度減慢，讓她取回電話，令她相當感動。

暖心男乘客遞上消毒紙巾

因為執拾電話，準媽媽未能趕及下車，只好坐低直接去尚德總站，在路途中，剛才的好心男乘客更遞上消毒濕紙巾，讓她抹乾淨及消毒電話表面，

呢位在尚德總站下車的先生，我真係好衷心向你再説多聲：唔該曬！多謝你！

網民：好有愛啊！

帖文引來大批網民留言，讚揚男乘客非常有愛，大讚人間有愛。有網民建議孕婦們搭巴士時不宜亂動，「部車一殺停都幾危險」。亦有網民分享在巴士跌消毒酒精一事，

當時仲係疫情開始嚴重，個個都搶買消毒酒精、口罩果時，上車用完酒精甩手，一支新開嘅酒精就跌左落前面凳底條罅，最慘果架前面係密封，無得「撩」返出嚟。

所以，不少網民建議，乘搭巴士下層雙座位時應小心，前面凳底中間有一條罅隙，「好易跌電話落去, 重要好難執得到」。

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責任編輯:王明芳

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