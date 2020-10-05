流感疫苗資助計劃周四展開　每劑資助增至240元約4成醫生不另收費

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，未來數月或同時面對流感高峰。衞生防護中心2020/21季度「疫苗資助計劃」將於本周四(8日)展開，50歲以上、6個月大至未滿12歲的兒童、孕婦等合資格本港人士，可到參與計劃的私家醫生診所接種，每劑疫苗的資助額已由210元提高至240元，現時約有4成醫生診所不額外收費。

中心今日提醒市民，本季度「疫苗資助計劃」將於10月8日展開，參與計劃的醫生名單及扣除政府資助後的收費已上載醫健通網站，合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗的資助額已由210元提高至240元，參與計劃的私家醫生診所亦或額外收費，而現時約有4成醫生診所不會額外收費。

合資格人士包括下列組別的香港居民：

50歲或以上人士；

六個月至未滿12歲兒童（或小學生）；

孕婦；

智障人士；

領取傷殘津貼人士；或

領取綜合社會保障援助計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」人士。

另外，政府亦將安排公私營合作外展隊或衞生署外展隊，到「季節性流感疫苗學校外展（免費）」參與學校為學童免費接種，其中稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務同樣於本周四展開，而小學的外展服務則於10月22日開始。

發言人稱，流感病毒與新冠病毒均可能於今年冬季流感季節傳播，而同時患上流感及新冠肺炎人士可能會出現更嚴重病情，提醒市民應及早接種流感疫苗。

「疫苗資助計劃」今年亦繼續為年滿65歲的合資格長者，提供資助肺炎球菌疫苗接種，23價疫苗資助額已提高至每劑300元，13價疫苗資助額已提高至每劑760元。

中心指，若未曾接種肺炎球菌疫苗，沒有高風險情況的合資格長者可接種一劑23價疫苗，而合資格有高風險情況的長者則可接種一劑13價疫苗，並在一年後接種一劑23價疫苗。

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責任編輯：陳正怡