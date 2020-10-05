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【直升機家長】幼稚園WhatsApp群組遭洗版　家長監控校園生活：我個仔口罩甩咗

教育 11:57 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

幼稚園開WhatsApp群組，卻成為家長監控老師和校園生活的工具。

新冠肺炎肆虐期間，學校長時間以Zoom教學，校方為方便與家長溝通，開設WhatsApp溝通群組，然而群組卻被家長洗版分享孩子生活瑣事，而復課後，家長更用以監察老師的教學情況和校園生活，令部分家長感到煩擾。

有家長在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，孩子就讀幼稚園K1，疫情期間因為不用上學，校長和老師就跟家長開設WhatsApp群組，卻令家長發現校長和老師的工作不易做。

分享生活瑣事

她發現，群組內的家長事無大小的都發送照片，例如小朋友洗碗、去廁所、吃早餐等，

只要有家長開頭，之後全部家長就會蜂擁，直至獲得校長老師的一讚。

家長又指，在疫情期間朝八晚十二，有時凌晨一時仍有人在發相，令她感到相當煩擾。而隨著疫情緩和，學校復課，本以為WhatsApp群組可以告一段落，不料這時反倒校方拍下學生的校園片段，發送到WhatsApp群組，令事情變得更煩。

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家長監控校園生活

有家長觀看影片後，發現不見自己的女兒，就會跟校長說，「校長，XX唔見了！」，亦有家長說，「校長，你無影到我個囡！」、「校長，我個仔個口罩甩咗！」、「我個仔嗰個燈籠甩咗！」

太煩了吧！其實校園生活，交返畀學校同個小朋友自己處理返啦！家長真係好恐怖！

帖文引起不少網民熱論，有網民表示，老師和校長是自找麻煩，「簡直係慢性自殺」、「學校唔應該開任何家長群組啦，搵自己黎搞，真係要24小時服侍班家長咩」。有網民更指，有學校使用WeChat群組，有些家長喜歡留語音信息，「只要有一個家長留咗，個group就會陸續出現一大堆語音信息」。

另有網民教路，學校可以把群組設定為「只有管理員可以傳信息」，這樣就可由校方發送信息予家長，家長無法回應，若有甚麼緊要事才私下找老師。

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責任編輯：王明芳

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