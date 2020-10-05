【多仔家庭】誕3胞胎再驚喜懷雙胞胎　準8孩媽媽在家自教超忙日常︰大家庭靠團隊合作

▲ 澳洲一名6孩媽媽現在懷有雙胞胎，準備變成8孩之母。

媽媽照顧一個小孩已經夠累了，更何況是6個孩子！澳洲一名媽媽原本已育有3個孩子，後來再誕下三胞胎，成為6孩媽媽，更驚喜的是她現在懷有雙胞胎，準備變成8孩之母。她分享在家自教、照顧孩子的日常，雖然生活忙碌，但夫妻被孩子包圍卻非常幸福。

據英國《每日郵報》報道，來自澳洲珀斯的27歲媽媽Chloe Dunstan在6年前已育有3名兒子，分別是現年8歲的Evan、7歲的Otto和6歲的Felix，之後又誕下三胞胎，包括兒子Rufus、Hank和女兒Pearl，今年5歲。Chloe不時在Instagram分享與孩子的日常生活，雖然兒子留長髮經常被人誤當女孩，但她並不在乎別人的看法。

▲ 27歲的Chloe準備迎接雙胞胎出生。（相片來源︰IG @chloeandbeans）

家庭成員倍增感幸福

即使Chloe和丈夫Rohan知道隨著孩子增加，照顧他們的工作亦更多，但家庭成員愈來愈多令他們感到幸福。懷孕32周的Chloe透露心情：

之前懷三胞胎時曾出現妊娠併發症，再次懷孕無疑有點畏懼，但除此以外，我真的很興奮，雙胞胎令我們的家庭更圓滿！

▲ 6個孩子的近照。（相片來源︰IG @chloeandbeans）

而且孩子們聽到媽媽懷孕的消息亦感到高興，他們喜歡成為大家庭的成員之一，亦迫不及待想擁有更多兄弟姊妹。Chloe在YouTube上拍攝影片，告訴6個孩子這個好消息，她逐一跟孩子接觸，讓他們知道即將成為哥哥或姐姐。

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在家自教兼經營網店

Chloe分享了繁忙的家庭生活，每天起床後便忙著安頓讓孩子，6個孩子都在家上學，家裡成為孩子的學校。她指出︰

孩子們會做一些功課，然後大部分時間專注做自己喜歡的事情，例如繪畫、藝術項目、科學項目，遊戲及在外度過。

▲ Chloe期待成為8孩媽媽。（相片來源︰IG @chloeandbeans）

這位27歲的媽媽補充，孩子們在家自學活動和一些短途旅行中，會與朋友在一起，但由於新冠肺炎疫情的關係，他們暫時未能與朋友活動。

規律日程助照顧孩子

每日下午約4時半Chloe開始煮飯，這段時間孩子們就各自做喜歡的事情。他們完成繪畫、手工藝等活動後，於下午6時左右吃晚餐。晚餐後就是忙碌的洗澡時間，在他們入睡前有一點遊戲時間，最後由媽媽講故事，孩子都在晚上約8時睡覺。

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Chloe與丈夫經營網上玩具店，她坦言照顧大家庭絕對要靠團隊合作。他們在三胞胎出生時，曾經歷一段艱苦的湊B日子，不過經過多年來的訓練，加上孩子的自理能力提升，家庭亦運作得更暢順。

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責任編輯︰駱秀玲