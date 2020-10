【書中自有本地菜】龐一鳴深水埗開書店買書送本地菜　支持農夫社企讓閱讀豐富生活

▲ 以「不幫襯大財團」行動而廣為人知的環保達人龐一鳴,最近在深水埗開設一拳書館,冀透過書本回應時代需求。

漫畫《一拳超人》中的主角琦玉對付Boss級怪物都是一拳KO,現實中則有一拳書館衝擊讀者。以「一年不幫襯大財團」行動而廣為人知的龐一鳴,最近於深水埗開設了結合書本和行動的書店,拒絕加入惡性折扣戰的他,打出了買書送本地菜這一拳。

▲ 龐一鳴將新書店命名為一拳書館,認為書本仍可有力地回應時代需要。(攝影:陸明敏)

書店約1,000呎的空間有約三分之一作活動用途,加上鋪序有致的書架,驟眼不過平凡書店。細看之下才覺特別,書本由龐一鳴親自到外地搜購,市場少見。書館也不以傳統分類,反而另立14個分類如香港有譯、見字呼吸、酒吧話題、無用之用、出版社等,不同種類而又互相關連的書本混在一起,令人不自覺地埋首尋寶。

▲ 偌大的活動空間平日讓書蟲打書釘。(相片:受訪者提供)

酒吧話題裏的歷史書

「為甚麼叫做一拳?就是想透過這些安排令到閱讀變得更有力,就如打你一拳般給你啟發。所有想世界變得更好的人,都應該要主動認識不同範疇的事物。」書館裏有一整張枱,放滿台灣春山出版的作品,主要探討如何在政治、經濟、文化層面改革台灣,作品包括《日常生活的能源革命:八個臺灣能源轉型先驅者的故事》等,對香港讀者也有參考價值。

▲ 鋪滿一整個枱面的春山出版書籍,擴闊讀者對社會改革的想像。(攝影:陸明敏)

龐一鳴在年輕旅行時受到啟發,發現外國人在酒吧有數不盡的話題,原來是得力於閱讀不同種類書籍。他靈機一觸設立酒吧話題一欄,將原被視為沉悶的歷史書,重新包裝成有趣的話題書。「我想帶出閱讀不一定要好有知識的人才可以參與,也可通俗、平易近人。」

譯文書讓外國看見香港

至於香港有譯一欄,則是將香港作者的外文繙譯書並列,例如陳浩基的推理小說便已有十多個繙譯本流通,書館有售印尼文、韓文版本。「我們有文化歷史、有出色的作家,為甚麼過去沒有想過透過出色的作品向別人介紹香港?買譯文送給外國朋友,也可以是一條『國際綫』。因為當對方接觸到文化中優秀的作家、電影,對那個地方就有多一點認識和好感。」

▲ 透過出色的譯文作品介紹香港,讓外國人也能了解香港的處境。(攝影:陸明敏)

生活遇上桎梏時,眼前的書或許會成為救命稻草。龐一鳴讀過作家米哈撰寫關於「恩書」的文章,深受感動。「恩書」指的是在讀者失意時能帶來支持和安慰的書,他特意在書館一角,邀請讀者寫下心目中的「恩書」並分享自己的故事。龐一鳴隨即入貨,將閱讀救人的經驗傳播出去,在讀者間架起以書築成的橋樑,連接內心。

▲ 書館有不少童書繪本,適合親子享共讀時光。(攝影:陸明敏)

另一與其他獨立書店不同的,是他希望主力推廣英文閱讀。書店多因成本問題而少賣英文書,早前連專售英文書的老字號辰衝(Swindon)也結業,可見這市場之淡靜。不過他轉個彎瞄準了其中的商機:全新二手書。

▲ 底部劃有紅筆的,全是全新的二手書。(攝影:陸明敏)

原來外國出版社為降低成本,會印出比預期多的書,書商會畫上一點或一劃,然後將書於二手市場半價放售。「以我所知暫時未有書店引入這些書,除了可吸引讀者嘗試看英文書,其實也是個有環保意義的故事。」

日常生活中寸土必爭

每年一度的書展淪為大型折扣戰場所,獨立書店在僅有的空間下也要靠折扣吸引讀者。但原來這場折扣戰最後,受害的只是真正的讀者。「一本書賺的錢那麼少,還要打折,最後老闆可能索性將銷量不好的書下架,變相降低多樣性。但不打折如何吸引讀者?於是想到自己熟悉的範疇:本地生產。不打折但送本地菜、本地農產品,雖說讀者犧牲了折扣但可以支持農夫、社企,間接令閱讀豐富了生活。如果大家都接受,書店老闆就有能力入手更多少見的書類。」

▲ 他親自從北河街市的本地信譽菜檔取菜,帶回書館。(相片:受訪者提供)

現時在書館消費滿100元或以上就會送本地菜、純素曲奇、本地蝦子麵、Mil Mill廁紙、環保貓砂、蒜頭婆蒜香醬等,十分吸引。

▲ 讀者犠牲了折扣但可以支持農夫、社企的高質產品,同樣豐富了生活。(攝影:陸明敏)

▲ 蒜頭醬由社企蒜頭婆製造,全港限量60瓶,只送不賣。(攝影:陸明敏)

對他來說,開書店是一種行動,正如過去對抗地產霸權、推廣本地生產。投身社會革新運動多年的龐一鳴,面對社會日新月異的變化,漸漸察覺到自己力有不逮,唯一轉念,原來書店和書本仍可有力地回應時代需要。

感覺是,你死慳死抵不開冷氣,但大商場一下子就將你一生節省的冷氣用光,有種龐大的無力感,開始質疑自己是否要這樣行下去。然而,當我眼見書業和出版業正在社會改變的刀鋒口上,便又會思考,其實社會不論怎樣轉變,最後都會落到具體生活層面。 我們是否可以藉着書本去守護一些價值?可否在生活上做到寸土必爭,大家一起走下去?

推介3本關於時代的書

1. 《Iraq + 100: The First Anthology of Science Fiction to Have Emerged from Iraq》 (編著:Hassan Blasim)

試想一下,當你生活的地方被外國入侵後100年,將會是怎樣的面貌?書中10位伊拉克作者在美國於2003年入侵伊拉克後,撰寫了關於伊拉克100年後面貌的科幻故事。當中有恐懼和絕望,同時也編織了對未來的希望。

▲ (相片:網絡圖片)

2. 《香港風情畫》(作者:釋本有)

作者於香港70年代出生,曾於日本修讀藝術,透過40多幅畫風精緻的畫作和黑白短篇漫畫,呈現了80年代的香港人、事和景,如茶樓、戲棚、唐樓轆架床等,傳達當年民風淳樸的精神價值。

▲ (相片:網絡圖片)

3. 《全員在逃:一部關於美國黑人城市逃亡生活的民族誌》(作者:Alice Goffman)

數月前美國一名無辜的非裔美國人被警察暴力殺害,促發了一場全球性的「Black Lives Matter」黑人平權運動。此書經由作者長達6年在費城黑人區田野考察,眼見受壓迫者在困境中也可自尋出路,例如自發負責社區保安,減少依頼警察和由此衍生的衝突。

▲ (相片:網絡圖片)

一拳書館

