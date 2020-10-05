【書中自有本地菜】龐一鳴深水埗開書店買書送本地菜　支持農夫社企讓閱讀豐富生活

▲ 以「不幫襯大財團」行動而廣為人知的環保達人龐一鳴，最近在深水埗開設一拳書館，冀透過書本回應時代需求。

漫畫《一拳超人》中的主角琦玉對付Boss級怪物都是一拳KO，現實中則有一拳書館衝擊讀者。以「一年不幫襯大財團」行動而廣為人知的龐一鳴，最近於深水埗開設了結合書本和行動的書店，拒絕加入惡性折扣戰的他，打出了買書送本地菜這一拳。

▲ 龐一鳴將新書店命名為一拳書館，認為書本仍可有力地回應時代需要。（攝影：陸明敏）

▲ 龐一鳴將新書店命名為一拳書館，認為書本仍可有力地回應時代需要。（攝影：陸明敏）

書店約1,000呎的空間有約三分之一作活動用途，加上鋪序有致的書架，驟眼不過平凡書店。細看之下才覺特別，書本由龐一鳴親自到外地搜購，市場少見。書館也不以傳統分類，反而另立14個分類如香港有譯、見字呼吸、酒吧話題、無用之用、出版社等，不同種類而又互相關連的書本混在一起，令人不自覺地埋首尋寶。

▲ 偌大的活動空間平日讓書蟲打書釘。（相片：受訪者提供）

酒吧話題裏的歷史書

「為甚麼叫做一拳？就是想透過這些安排令到閱讀變得更有力，就如打你一拳般給你啟發。所有想世界變得更好的人，都應該要主動認識不同範疇的事物。」書館裏有一整張枱，放滿台灣春山出版的作品，主要探討如何在政治、經濟、文化層面改革台灣，作品包括《日常生活的能源革命：八個臺灣能源轉型先驅者的故事》等，對香港讀者也有參考價值。

▲ 鋪滿一整個枱面的春山出版書籍，擴闊讀者對社會改革的想像。（攝影：陸明敏）

龐一鳴在年輕旅行時受到啟發，發現外國人在酒吧有數不盡的話題，原來是得力於閱讀不同種類書籍。他靈機一觸設立酒吧話題一欄，將原被視為沉悶的歷史書，重新包裝成有趣的話題書。「我想帶出閱讀不一定要好有知識的人才可以參與，也可通俗、平易近人。」

譯文書讓外國看見香港

至於香港有譯一欄，則是將香港作者的外文繙譯書並列，例如陳浩基的推理小說便已有十多個繙譯本流通，書館有售印尼文、韓文版本。「我們有文化歷史、有出色的作家，為甚麼過去沒有想過透過出色的作品向別人介紹香港？買譯文送給外國朋友，也可以是一條『國際綫』。因為當對方接觸到文化中優秀的作家、電影，對那個地方就有多一點認識和好感。」

▲ 透過出色的譯文作品介紹香港，讓外國人也能了解香港的處境。（攝影：陸明敏）

生活遇上桎梏時，眼前的書或許會成為救命稻草。龐一鳴讀過作家米哈撰寫關於「恩書」的文章，深受感動。「恩書」指的是在讀者失意時能帶來支持和安慰的書，他特意在書館一角，邀請讀者寫下心目中的「恩書」並分享自己的故事。龐一鳴隨即入貨，將閱讀救人的經驗傳播出去，在讀者間架起以書築成的橋樑，連接內心。

▲ 書館有不少童書繪本，適合親子享共讀時光。（攝影：陸明敏）

另一與其他獨立書店不同的，是他希望主力推廣英文閱讀。書店多因成本問題而少賣英文書，早前連專售英文書的老字號辰衝（Swindon）也結業，可見這市場之淡靜。不過他轉個彎瞄準了其中的商機：全新二手書。

▲ 底部劃有紅筆的，全是全新的二手書。（攝影：陸明敏）

原來外國出版社為降低成本，會印出比預期多的書，書商會畫上一點或一劃，然後將書於二手市場半價放售。「以我所知暫時未有書店引入這些書，除了可吸引讀者嘗試看英文書，其實也是個有環保意義的故事。」

日常生活中寸土必爭

每年一度的書展淪為大型折扣戰場所，獨立書店在僅有的空間下也要靠折扣吸引讀者。但原來這場折扣戰最後，受害的只是真正的讀者。「一本書賺的錢那麼少，還要打折，最後老闆可能索性將銷量不好的書下架，變相降低多樣性。但不打折如何吸引讀者？於是想到自己熟悉的範疇：本地生產。不打折但送本地菜、本地農產品，雖說讀者犧牲了折扣但可以支持農夫、社企，間接令閱讀豐富了生活。如果大家都接受，書店老闆就有能力入手更多少見的書類。」

▲ 他親自從北河街市的本地信譽菜檔取菜，帶回書館。（相片：受訪者提供）

現時在書館消費滿100元或以上就會送本地菜、純素曲奇、本地蝦子麵、Mil Mill廁紙、環保貓砂、蒜頭婆蒜香醬等，十分吸引。

▲ 讀者犠牲了折扣但可以支持農夫、社企的高質產品，同樣豐富了生活。（攝影：陸明敏）

▲ 蒜頭醬由社企蒜頭婆製造，全港限量60瓶，只送不賣。（攝影：陸明敏）

對他來說，開書店是一種行動，正如過去對抗地產霸權、推廣本地生產。投身社會革新運動多年的龐一鳴，面對社會日新月異的變化，漸漸察覺到自己力有不逮，唯一轉念，原來書店和書本仍可有力地回應時代需要。

感覺是，你死慳死抵不開冷氣，但大商場一下子就將你一生節省的冷氣用光，有種龐大的無力感，開始質疑自己是否要這樣行下去。然而，當我眼見書業和出版業正在社會改變的刀鋒口上，便又會思考，其實社會不論怎樣轉變，最後都會落到具體生活層面。 我們是否可以藉着書本去守護一些價值？可否在生活上做到寸土必爭，大家一起走下去？

推介3本關於時代的書

1. 《Iraq + 100: The First Anthology of Science Fiction to Have Emerged from Iraq》 （編著：Hassan Blasim）

試想一下，當你生活的地方被外國入侵後100年，將會是怎樣的面貌？書中10位伊拉克作者在美國於2003年入侵伊拉克後，撰寫了關於伊拉克100年後面貌的科幻故事。當中有恐懼和絕望，同時也編織了對未來的希望。

▲ （相片：網絡圖片）

2. 《香港風情畫》（作者：釋本有）

作者於香港70年代出生，曾於日本修讀藝術，透過40多幅畫風精緻的畫作和黑白短篇漫畫，呈現了80年代的香港人、事和景，如茶樓、戲棚、唐樓轆架床等，傳達當年民風淳樸的精神價值。

▲ （相片：網絡圖片）

3. 《全員在逃：一部關於美國黑人城市逃亡生活的民族誌》（作者：Alice Goffman）

數月前美國一名無辜的非裔美國人被警察暴力殺害，促發了一場全球性的「Black Lives Matter」黑人平權運動。此書經由作者長達6年在費城黑人區田野考察，眼見受壓迫者在困境中也可自尋出路，例如自發負責社區保安，減少依頼警察和由此衍生的衝突。

▲ （相片：網絡圖片）

一拳書館

地址：深水埗大南街169號大南商業大廈3字樓

營業時間：星期一至日 12nn - 9pm

記者：陸明敏